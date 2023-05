EQS-News: One Square: Eyemaxx Real Estate AG

EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square: Eyemaxx Real Estate AG



24.05.2023 / 13:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eyemaxx Real Estate AG



Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP), 2019/2024 (ISIN: DE000A2YPEZ1 / WKN: A2YPEZ) und Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5VR6 / WKN: A3E5VR) der Eyemaxx Real Estate AG

Förmlicher Widerruf

München, 24. Mai 2023



Über das Vermögen der Eyemaxx Real Estate AG wurde am 5. November 2021 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Korneuburg, Österreich zur GZ 36S101/21a eröffnet. Ferner ist mit Beschluss des Amtsgerichts Aschaffenburg vom 6. Dezember 2021 in Deutschland ein Sekundärinsolvenzverfahren über das Vermögen der Eyemaxx Real Estate AG eröffnet worden.



Die Eyemaxx Real Estate AG ist Emittentin mehrerer Anleihen.



Für die unbesicherten Anleihen

2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP)

2019/2024 (ISIN: DE000A2YPEZ1 / WKN: A2YPEZ)

Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5VR6 / WKN: A3E5VR)

Hier wurde die One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter bestellt.



Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der besicherten Anleihe Eyemaxx Real Estate AG 2020/25 (ISIN DE000A289PZ4 / WKN A289PZ) ist Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen.



Förmlicher Widerruf der Meldung vom 19.04.2023



Am 19.04.2023 haben wir über eqs-news.com eine Mitteilung mit dem Titel „Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP), 2019/2024 (ISIN: DE000A2YPEZ1 / WKN: A2YPEZ) und Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5VR6 / WKN: A3E5VR)“ verbreitet.



Wir haben berichtet, Herrn Meyer zu Schwabedissen sei ein „gegenläufiges Gutachten“ einer von uns beauftragten Rechtsanwaltskanzlei bekannt gewesen. Tatsächlich liegt derzeit kein Rechtsgutachten vor, welches zum Ergebnis gelangt, dass die Bestellung der Sicherheiten unwirksam ist. Aus diesem Grund konnte Herrn Meyer zu Schwabedissen ein Gutachten mit diesem Ergebnis auch nicht bekannt gewesen sein und die in seiner Corporate News vom 03.02.2023 verbreitete Meldung war in diesem Zusammenhang auch nicht unvollständig oder irreführend. Eine Irreführung konnte daher auch nicht ursächlich für den Börsenkurs der Anleihe Eyemaxx Real Estate AG 2020/25 gewesen sein. Die Mitteilung vom 19.04.2023 widerrufen wir folglich als in diesen Punkten unrichtig.





Über One Square



One Square ist eine unabhängige Beratungsgruppe mit Standorten in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und Genf und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 160 Transaktionen erfolgreich durchgeführt und nimmt eine marktführende Stellung bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.





Kontakt

One Square

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax: +49-89-15 98 98-22

email: eyemaxx@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



