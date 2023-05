Ist Borussia Dortmund schon Meister?

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Nutzt der BVB am Wochenende mit einem Heimsieg die Leipziger Schützenhilfe, hätte die Aktie kurzfristig weiteres Potenzial auf der Oberseite in den Bereich 5,70/90 EUR. Spätestens in dem Bereich wäre dann zunächst mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Kurzfristig hätte die Aktie somit nochmal 10-15 Prozent Potenzial.

Kursziel abgearbeitet - Meisterschaft nicht im Sack!

Die BVB-Aktie hat in den vergangenen beiden Tagen das kurzfristige Kurspotenzial auf der Oberseite erst einmal komplett ausgeschöpft, stieg heute zeitweise bis auf 5,93 EUR.

Der Markt tut also gerade so, als ob die Borussia schon Meister geworden ist. Dem ist natürlich nicht so, zunächst erst einmal muss die Hürde Mainz05 überwunden werden. Dass die Mainzer keine Thekenmannschaft sind, haben Sie in der Rückrunde bereits mit dem Heimsieg gegen die Bayern unterstrichen.

Fazit:

Die Aktie hat das Kurspotenzial auf der Oberseite komplett ausgeschöpft und ist unter Chance Risiko Aspekten nun nicht mehr interessant für die Longseite im Vorfeld des letzten Spieltags am Wochenende.