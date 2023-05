MICRON - Rally im Schlepptau der Nvidia-Zahlen

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 66,530 $ (Nasdaq)

Nach den Zahlen und dem gestrigen Ausblick auf das zweite Quartal sprang die Nvidia-Aktie in der Nachbörse gut 25 % an und dürfte heute ihr Allzeithoch pulverisieren. Weit von solchen Rekordkursen entfernt und dennoch aussichtsreich präsentiert sich die Aktie von Micron.

Die Anteile des Halbleiterspezialisten arbeiteten seit Sommer letzten Jahres an einer breiten Bodenbildung in Form eines sog. Rounding Bottom und konnten zuletzt mit dem Ausbruch über 65,41 USD ein mittelfristiges Kaufsignal ausbilden. Kurz zuvor wurde die Aktie gehebelt in das Trademate-Depot "Gehebeltes Swing-Trading" gekauft. Mehr zu diesem Angebot von stock3 erfährst Du unter diesem Link.

Entscheidend war in den letzten Tagen, dass der Pullback an die Ausbruchsmarke nach dem Sprung auf 68,59 USD erfolgreich verlief und jetzt mit dem gestrigen nachbörslichen Kurssprung auf rund 70,00 USD die Chance auf eine Rallyfortsetzung besteht. Kurzfristig liegt ein weiteres Ziel der Ausbruchsbewegung bei knapp 72,00 USD. Darüber könnte die Aktie sofort an den markanten Widerstand bei 75,41 USD springen.

Solange die Aktie weiterhin deutlich über der Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 62,00 USD notiert, sind Ausbruch und Aufwärtstrend intakt. Erst darunter müsste man sich auf eine Korrektur bis 56,00 USD einstellen, die den Rückfall in die alte Range bedeuten würde.

Micron Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)