EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Daimler Truck und Toyota unterzeichnen Absichtserklärung über den Zusammenschluss von Mitsubishi Fuso und Hino Motors

Daimler Truck ("DT") und Toyota Motor Corporation ("TMC") haben zusammen mit ihren jeweiligen Konzerngesellschaften Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation ("MFTBC") und Hino Motors, Ltd. ("Hino") eine rechtlich nicht bindende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding – MoU) über den beabsichtigten Zusammenschluss der Geschäftsaktivitäten von MFTBC und Hino geschlossen. Bei der geplanten Transaktion würden die Geschäftsaktivitäten von MFTBC und Hino in einer Holdinggesellschaft gebündelt, deren Aktien im Prime Market an der Börse Tokio notiert werden sollen. Die neue Gesellschaft wird Zugang zu DTs Technologie für schwere Nutzfahrzeuge haben. Die beabsichtigte Transaktion verfolgt das strategische Ziel, mit Unterstützung starker Aktionäre die Fähigkeiten von MFTBC und Hino zu bündeln, um die Transformation der Nutzfahrzeugindustrie voranzutreiben.

Die Beteiligungen von DT und TMC an der neuen Gesellschaft sollen gleich hoch sein, wobei ein erheblicher Anteil von externen Aktionären gehalten werden soll. Die Details der Transaktion und die Unternehmensstruktur der neuen Gesellschaft, einschließlich der Beteiligungsverhältnisse und des Umfangs der kombinierten Geschäftsbereiche, müssen in rechtsverbindlichen endgültigen Vereinbarungen auf der Grundlage der von den Parteien vereinbarten Bewertungsgrundsätze endgültig festgelegt werden. Es wird erwartet, dass die Holdinggesellschaft in den Jahresabschlüssen von DT nicht voll konsolidiert wird. Die Parteien sind sich generell darüber einig, dass das Risiko, das mit Fehlverhalten von Hino bei der Motorenzertifizierung verbunden ist, – in Form von Rückstellungen, die bei der Berechnung des Werts des Eigenkapitals von Hino zu berücksichtigen sind, und von bestimmten Freistellungsmechanismen zugunsten der bestehenden Aktionäre von MFTBC – bei Hino verbleiben soll.

Außerdem haben TMC und DT vereinbart, das globale Kooperationspotenzial zu untersuchen, um die Entwicklung und Produktion von emissionsfreien Technologien zu beschleunigen, einschließlich des Bereichs Wasserstoff.

Die Transaktion steht u.a. unter dem Vorbehalt, dass sich die beteiligten Parteien auf rechtsverbindliche endgültige Vereinbarungen einigen, die jeweiligen Vorstände diese Vereinbarungen genehmigen, die Hauptversammlung von Hino zustimmt und die Genehmigungen der zuständigen Behörden (einschließlich Kartellfreigabe) vorliegen. Die Parteien beabsichtigen, die endgültigen Verträge im ersten Quartal des Jahres 2024 zu unterzeichnen und die Transaktion bis Ende 2024 abzuschließen.