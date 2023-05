Original-Research: MS INDUSTRIE AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS INDUSTRIE AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS INDUSTRIE AG Unternehmen: MS INDUSTRIE AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.05.2023 Kursziel: 3,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Dynamische Umsatzentwicklung zum Jahresstart kommt noch nicht im Ergebnis an MS Industrie hat in der vergangenen Woche Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt, die ein starkes Umsatzwachstum und zugleich einen leichten Rückgang des Nettoergebnisses aufwiesen. Der Ausblick für das Gesamtjahr blieb unverändert. Beide Segmente legen deutlich zweistellig zu: Der Konzernumsatz stieg um 27,5% yoy auf 59,9 Mio. Euro. Haupttreiber war das Segment Ultrasonic, das aufgrund der bis Ende letzten Jahres bestehenden Lieferkettenprobleme nun von einer verspäteten Auslieferung bereits angearbeiteter Maschinen profitierte und um 43% yoy auf rund 16,8 Mio. Euro wuchs. Das Segment Powertrain erzielte bei Umsätzen i.H.v. rund 43,1 Mio. Euro ein Wachstum von 22% yoy. Auch die Auftragsbestände beider Geschäftsbereiche lagen per Ende März trotz der starken Erlösentwicklung jeweils zweistellig über den durchschnittlichen Vergleichswerten des Vorjahres (Powertrain +12% yoy; Ultrasonic +13% yoy). In Summe belief sich das Orderbuch zuletzt auf 148 Mio. Euro, wobei dies nur einen Bruchteil des Life Time-Volumens der Auftrags-Pipeline des Konzerns darstellen dürfte (vgl. Comment vom 27.3.). Seitwärtsschritt im operativen Ergebnis: Der Rohertrag stieg aufgrund eines schlechteren Produktmix' unterproportional um ca. 18% yoy auf 29,0 Mio. Euro (Vj.: 24,6 Mio. Euro), sodass die Rohertragsmarge um 4,0 PP auf 48,4% zurückging. Wenngleich das Ultraschallgeschäft grundsätzlich mit einer überdurchschnittlichen Profitabilität einhergehen sollte, ist die schwache Margenentwicklung laut Vorstand auf den Abverkauf von Maschinen mit Bestelldatum vor Mai 2022 zurückzuführen, die damit noch vor dem Wirksamwerden von Preiserhöhungen geordert wurden. Kostensteigerungen in den übrigen OPEX führten darüber hinaus dazu, dass das EBITDA mit 5,1 Mio. Euro (Vj.: 4,7 Mio. Euro) nur leicht über dem Vorjahreswert lag und das EBIT mit 1,9 Mio. Euro exakt einen Seitwärtsschritt zum Vorjahr bedeutete. Im Nettoergebnis resultierte sogar ein leichter Rückgang auf 0,7 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro). Der Finanzmittelfonds zeigte sich mit -27,3 Mio. Euro gegenüber dem Jahresende 2022 (-27,8 Mio. Euro) nur leicht verbessert. Guidance bestätigt: Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Management nach wie vor einen deutlichen Anstieg der Konzernerlöse auf rund 235 Mio. Euro (+14,0% yoy) sowie eine deutliche Verbesserung der (operativen) Ergebniskennziffern. Die Zielmarke beim Umsatz mutet infolge des dynamischen Jahresstarts bereits konservativ an, allerdings sieht sich MS Industrie in den Folgequartalen mit höheren Basiswerten konfrontiert. Auch ergebnisseitig erachten wir unsere Prognosen nach Q1 weiter als realistisch, allerdings nicht ambitionslos. Der hohe Auftragsbestand sollte jedoch eine Vollauslastung über das Jahresende hinaus sicherstellen und die Maschinenabsätze in den Folgequartalen sukzessive das erhöhte Preisniveau reflektieren, sodass wir an unseren Umsatz- und Ergebnisprognosen festhalten. Fazit: MS Industrie hat ein solides Auftaktquartal hingelegt. Wir trauen dem Unternehmen vor dem Hintergrund strukturell intakter Treiber unverändert eine deutliche Verbesserung der Profitabilität zu. 