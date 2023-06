LBBW Kapitalmärkte Daily: Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Biden

Euroraum-Inflation sinkt

Erleichterung nach Kongressvotum

Heute auf der Agenda

Der Inflationsdruck im Euroraum lässt nach: Dies zeigt die gestern von der europäischen Statistikbehörde veröffentlichte „Headline“-Inflationsrate, die markant von 7,0 % im April auf nur noch 6,1 % im Mai sank. Auch die Kernrate, welche die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, gab deutlich von 5,6% auf 5,3% nach. Beide Werte lagen um zwei Zehntelprozentpunkte unterhalb den jeweiligen Konsenserwartungen. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits einzelne Länderdaten (u.a. Frankreich, Deutschland, Italien) bekannt wurden, hielt sich die gestrige Marktreaktion etwa an den Rentenmärkten in Grenzen. 10-jährige Bundesanleihen rentieren derzeit mit 2,25%, nach über 2,5% zu Wochenbeginn. Der mutmaßlich nun geringere Handlungsdruck auf Christine Lagarde und ihre Mitstreiter im EZB-Rat spiegelt sich wohl hierin wieder. Wir erwarten dennoch weiterhin je eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte im Juni und Juli.Diese erfreulichen Nachrichten von der Preisfront verhalf auch den europäischen Aktienmärkten zu Kurszuwächsen. Zudem sorgten die Nachrichten vom US-Schuldenstreit für Erleichterung. Nach einem zähen Ringen passierte ein entsprechendes Gesetz das US-Repräsentantenhaus, wie bereits gestern an dieser Stelle berichtet. Inzwischen hat auch der Senat mit einer Mehrheit von 63 von 100 Stimmen nachgezogen. Gute Nachrichten: Es gibt also doch noch Kompromissfähigkeit in den Vereinigten Staaten, und das absurde Theater ist vorüber. Es fehlt nur noch eine Formalie: Die Unterschrift von Präsident Biden. Nun rücken Makro- und Unternehmensdaten wieder stärker in den Fokus. Hier fiel der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe gestern erneut unter der 50-Punkte-Marke aus. Von Seiten der Unternehmen sorgen der Software-Konzern Salesforce für Ernüchterung: Der Konzern berichtete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 11% - das schwächste Wachstum seit 13 Jahren. Die Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte dies jedoch nur kurz: Der S&P 500 ging mit einem Plus von 1,0% aus dem Handel, und auch die asiatischen Barometer tendierten heute früh aufwärts.Die laufende Makrowoche endet heute Nachmittag mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Mai, welcher von den Fed-Offiziellen mit ziemlicher Sicherheit sehr detailliert beäugt werden dürfte. Bis dato zeigt sich der US-Arbeitsmarkt robust. Zudem steht am Sonntag ein Treffen der OPEC+ auf der Agenda.