Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Elon Musk mit Anklage konfrontiert, Binance streicht Privacy Coins für ausgewählte Länder und MiCA final unterzeichnet: die top #Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Elon Musk: Anklage wegen mutmaßlicher Kursmanipulation

Wie Reuters berichtet, muss sich der E-Autobauer vor Gericht verantworten. Ihm wird Insiderhandel und Kursmanipulation über Twitter und bezahlten Influencern in Bezug auf den Hunde-Token Dogecoin (DOGE) vorgeworfen. Investoren sollen dabei Milliarden von US-Dollar verloren haben.

Alle weiteren Informationen zu der Klage gegen Elon Musk findet ihr in diesem ausführlichen Artikel: Elon Musk: Anklage wegen mutmaßlicher Dogecoin-Kursmanipulation.

Binance: Krypto-Börse stoppt Handel mit Privacy Coins in Teilen Europas

Nachdem sich Binance in der Vorwoche mit ernstzunehmenden Vorwürfen konfrontiert gesehen hatte, macht die Krypto-Börse erneut Schlagzeilen. Demnach soll es für Nutzer:innen in Frankreich, Italien, Polen und Spanien nicht mehr möglich sein, mit Provacy Coins wie Monero (XMR) auf der Plattform zu handeln. Die Änderung soll ab dem 26. Juni in Kraft treten.

SUI: layer-1-Blockchain geht Partnerschaft mit Red Bull ein

Das Blockchain-Projekt Sui gab via Twitter seine neue Kooperation mit dem Formel 1-Team Oracle Red Bull Racing bekannt. Beide Parteien wollen demnach eine “mehrjährige Partnerschaft” eingehen, um die Verbindung zu den Formel1-Fans “auf die nächste Stufe” zu heben. Konkret soll es dabei um “immersive digitale Erlebnisse” gehen.

MiCA: Krypto-Verordnung offiziell unterzeichnet

Es ist vollbracht: Der finale Entwurf der europäischen Krypto-Verordnung MiCA ist nun von Vertretern des EU-Parlaments und Rats unterzeichnet worden. Damit ist der Grundstein einer einheitlichen Regulierung von Kryptowährungen in der Wirtschaftszone gelegt.

PayPal: Zahlungsriese investiert in Krypto-Wallet-Lösung

Der Zahlungsabwickler investiert einen Betrag in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar in ein US-amerikanisches Krypto-Unternehmen namens Magic. Der Wallet-Anbieter ermöglicht es mithilfe eines Software Development Kits (SDK), Wallets aus bestehenden Social-Media-Accounts zu erstellen. Ein Sprecher von PayPal bezeichnet dabei die Web3-Massenadoption als “heißes Thema”.

