EUR/USD Wochenausblick: Weitere Erholungswelle denkbar

Rückblick:

Nachdem das Währungspaar zunächst auf den tiefsten Stand seit März abgerutscht war gab es zu Beginn des Handelsmonats eine kräftige Aufwärtsreaktion, die allerdings nach den US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag wieder fast vollständig abverkauft wurde. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Die bevorstehende Handelswoche hat kaum nennenswerte Daten und Events zu bieten, es stehen fast ausschließlich Daten aus der 2. Reihe auf dem Kalender, zudem gibt es weder in den USA noch in der Eurozone ein geldpolitisches Event welches Impulse verleihen könnte.

Charttechnischer Ausblick:

Im Zuge der impulsiven Erholungsbewegung Mitte der vergangenen Woche wurde der mehrwöchige Abwärtstrend im 4-Stundenchart überwunden. So lange das Paar nun nicht wieder unter diese Trendlinie abrutscht, wird im Wochenverlauf tendenziell eine zweite Erholungswelle Richtung 1,0800 USD präferiert.

Montag: 16 Uhr ISM Services PMI

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 8 Uhr Industrieproduktion Deutschland

Donnerstag: 14:30 Uhr Erstanträge USA

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe