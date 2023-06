Borussia Dortmund: Aktie auf Stabilisierungskurs

Das Fazit der jüngsten technischen Betrachtung zur Aktie des einzigen börsennotierten Bundesligisten vom 24. Mai lautete wie folgt:

"Der Markt tut also gerade so, als ob die Borussia schon Meister geworden ist. Dem ist natürlich nicht so, zunächst erst einmal muss die Hürde Mainz05 überwunden werden. Dass die Mainzer keine Thekenmannschaft sind, haben Sie in der Rückrunde bereits mit dem Heimsieg gegen die Bayern unterstrichen. Die Aktie hat das Kurspotenzial auf der Oberseite komplett ausgeschöpft und ist unter Chance Risiko Aspekten nun nicht mehr interessant für die Longseite im Vorfeld des letzten Spieltags am Wochenende."

Crash nach Vizemeisterschaft

Das Ergebnis ist bekannt - Dortmund verschoss einen Elfmeter und war nicht in der Lage, die Mainzer zu bezwingen. Wer die Aktie trotz des negativen Chance Risiko Verhältnisses über das Wochenende hinaus gehalten hatte, bekam am Montag die Quittung - die Titel des BVB verloren am Pfingstmontag zeitweise deutlich über 30 Prozent an Wert.

EMA200 als Unterstützung

Erst im Bereich des viel beachteten EMA200 im Tageschart, knapp oberhalb der 4,00 EUR-Marke stabilisierte sich die Aktie. Diese Stabilisierung sollte sich in den kommenden Wochen weiter fortsetzen und in einen trägen Seitwärtshandel übergehen: In der Sommerpause passiert bei der BVB-Aktie in der Regel nicht besonders viel.