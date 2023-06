Dax Chartanalyse 06.06.2023: 16.000er Marke nun Widerstand

Widerstand: 16.000 16.330 Unterstützung: 15.910 15.850

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Korrektur einplanen") lautete wie folgt:

Für die kommenden 24 Stunden wird daher tendenziell eine Korrektur der Aufwärtsbewegung favorisiert. Das Minimal ziel dieser Korrektur liegt im Bereich 15.960/80 Punkte.

Der Index bekam nach den US-Makrodaten vom gestrigen Nachmittag Verkaufsdruck und brachte die avisierte Abwärtskorrektur. Heute Vormittag pirschte sich der Index dann erneut an die 16.000er Marke heran, konnte diese aber nicht überwinden.

Ausblick:

Die 16.000er Marke ist kurzfristig der entscheidende Widerstand für die Käuferseite. so lange diese Marke nicht entscheidend und per Stundenschlusskurs zurückerobert werden kann, ist der Weg des geringsten Widerstands für die kommenden Handelsstunden südwärts Richtung 15.840/80 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VU1K4R von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 06.06.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.374 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VX3T4Z von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 06.06.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.544 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.