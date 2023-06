IRW-News: ACCESSWIRE News Network : The Next 150 bringt General Biochar Systems auf den Markt und eröffnet erste Betriebsanlage im Industriemaßstab in Mexiko

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : The Next 150 bringt General Biochar Systems auf den Markt und eröffnet erste Betriebsanlage im Industriemaßstab in Mexiko

Das Unternehmen ist Vorreiter auf dem Gebiet der hochwertigen Emissionszertifikate für Kohlendioxidabbau und Abfallvalorisierung in den landwirtschaftlichen Lieferketten Lateinamerikas

GENF, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 6. Juni 2023 / The Next 150, ein in der Schweiz ansässiges Klimaunternehmen, hat General Biochar Systems (GBS), einen voll integrierten Bioholzkohlebetrieb zur Generierung hochwertiger CDR-Zertifikate für den Kohlendioxidabbau lanciert. Die Anlage ging am 31. Mai in der Stadt Irapuato im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato in Betrieb und wird ab Juli 2023 landwirtschaftliche Abfälle aus dem Anbau von Mais, Weizen und Hirse verarbeiten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70864/TheNext150NR06062023updated_DEPRcom1.001.jpeg

Inbetriebnahme der Anlage General Biochar Systems

Teammitglieder bei der feierlichen Eröffnung in Guanajuato, Mexiko

The Next 150 und sein strategischer Partner Kemexon investieren bis zu fünf Millionen Dollar in die Entwicklung von Projekten zur Abscheidung bzw. Sequestrierung von Kohlenstoff. Mit der Anlage in Guanajuato wird die erste Phase der Abfallvalorisierungs- und Klima-Tech-Maßnahmen dieser Kooperation in Mexiko eingeleitet.

Bioholzkohle wird unter Einsatz der von GBS entwickelten Hochleistungs-Pyrolyse hergestellt. Dabei wird der Kohlenstoffanteil von Biomasse bei hohen Temperaturen und eingeschränkter Sauerstoffzufuhr mineralisiert. Über langfristige Speicheranwendungen wie in der nachhaltigen Landwirtschaft und im Bauwesen werden mit dem Einsatz von Bioholzkohle CDR-Zertifikate generiert. Die Registrierung und Emission der Zertifikate erfolgt voraussichtlich auf Puro.Earth, einer weltweit führenden Plattform für die Vergabe von Emissionszertifikaten für die technische Kohlenstoffabscheidung, die von der Nasdaq betrieben wird.

Die Anlage in Irapuato, die gemeinsam mit dem Umweltministerium (SMAOT), der Regierung des Bundesstaates Guanajuato und dem Irrigation District 011 errichtet wurde, wird 23.000 Farmern auf einer landwirtschaftlichen Anbaufläche von 110.000 Hektar zugute kommen. In der Anlage werden bis zu 20.000 Tonnen Abfälle jährlich verarbeitet und zu 6.000 Tonnen Bioholzkohle und Nebenprodukten wie etwa Bioöl und Wasserstoff umgewandelt. In den kommenden 10 Jahren wird dieses Projekt eine Abscheidung/Sequestrierung von 150.000 Tonnen CO2-Äquivalenten ermöglichen und zum größten Bioholzkohleprojekt Mexikos avancieren.

Während der feierlichen Eröffnung von GBS Irapuato betonte Maria Isabel Ortiz Mantilla, die Umweltministerin des Bundesstaates Guanajuato, neuerlich: Mit Firmen wie GBS verfolgt die Region das Ziel des Übergangs von einer reinen Herstellung (Manufacture) hin zu einer Herstellung, die von Achtsamkeit geprägt ist (Mindfacture). Schließlich kommt Innovation sowohl der Gesellschaft als auch der Umwelt zugute.

GBS hat sich im Rahmen seiner Skalierungsstrategie das Ziel gesetzt, die Interessen aller Beteiligten der landwirtschaftlichen Lieferkette aufeinander abzustimmen. Dieses Projekt setzt Maßstäbe und zeigt, was durch koordinierte Maßnahmen zwischen öffentlichen Stellen, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor in der sich entwickelnden Kohlenstoffabbaubranche alles erreicht werden kann.

Im Jahr 2024 plant General Biochar Systems die Eröffnung von drei zusätzlichen Hochleistungsanlagen zur Herstellung von Bioholzkohle, die dem weiteren Ausbau der Kohlenstofftechnologie, der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und der noch stärkeren Einflussnahme des Unternehmens auf Gesellschaft und Umwelt in Mexiko und Lateinamerika dienen.

Kontakt:

Rafael Gamboa

Director of Communications

rafael@thenext150.com

+52 55 3227 3531

Christian Shehadi

Marketing Director

christian@thenext150.com

+52 55 5414 9851

Quelle: The Next 150

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70864

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70864&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.