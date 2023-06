Varta: Bodenbildung im Gange?

Die stark von Spekulanten heimgesuchte Aktie des Batterieherstellers Varta aus dem SDax erholte sich von massiven Verlusten. Nachdem der Kurs des Papiers am 1. Juni noch auf einem Allzeittief bei 13,81 Euro lag, erholte er sich seither um knapp 20 Prozent auf zuletzt 16,47 Euro. Das inzwischen schwache Geschäft mit Mikrobatterien ruft immer wieder sogenannte Shortseller auf den Plan, die mit Wetten auf fallende Kurse Geld verdienen. Am Jahresanfang hatte der Kurs noch bei rund 23 Euro gelegen, zwei Jahre zuvor notierte Varta bei 181,30 Euro. Der kriselnde Batteriehersteller Varta kann die Nachfrage seiner Kunden momentan schwer einschätzen und senkt deshalb seine Erwartungen an das laufende Jahr.

Zum Chart

Die Varta-Aktie gehörte 2022 zu den großen Verlierern im SDAX, wobei Freitag der 13 September 2022 mit einem Tagesverlust von 53 Prozent heraussticht. Vom 2. September 2022 bis zum 29. September 2022 gab der Kurs insgesamt um 60 Prozent auf 28,66 Euro nach. Auch 2023 ist es in dieser Tonart weitergegangen. Ohne Berücksichtigung der aktuellen Kurserholung ist für das Jahr 2023 bisher ein Kursverlust von 41 Prozent auf das All Time Low von 13,83 Euro zu verbuchen. Varta belasten neben der Absatzunsicherheit bei den kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen unter anderem auch hohe Energie- und Rohstoffkosten. So ist unter anderem der Einbruch beim Gewinn für die Jahre 2022 und 2023 zu erklären. Auch die Gewinnprognosen für 2024 und 2025 reichen nicht an die Zahlen vor 2022 heran. Daraus resultieren hohe erwartete KGVs von aktuell 49 und 51. Rein aus diesem Betrachtungswinkel kann ein weiterer Kursrückgang nicht ausgeschlossen werden. Dennoch hat es den Anschein, dass nach den extremen Kursverlusten eine Bodenbildung im Gange sein könnte. Weiters ist bei dem hohen Prozentsatz an Leerverkäufern auch ein Short Squeeze immer möglich.