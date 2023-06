EQS-Adhoc: Vorstand schlägt im Rahmen der Einberufung zur Hauptversammlung verschiedene Kapitalmaßnahmen zur Beschlussfassung vor

EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme

Vorstand schlägt im Rahmen der Einberufung zur Hauptversammlung verschiedene Kapitalmaßnahmen zur Beschlussfassung vor



13.06.2023 / 16:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Der Vorstand der aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der für den 25. Juli 2023 einzuberufenden Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, über folgende Kapitalmaßnahmen zu beschließen:

Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von derzeit EUR 8.955.849,00 um EUR 6.716.887,00 auf EUR 2.238.962,00;

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG (bis zu einem rechnerischen Anteil von insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft);

Anpassung der bestehenden bedingten Kapitalia der Gesellschaft;

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, sowie Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023/I im Umfang von bis zu EUR 375.679,00; und

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I im Umfang von EUR 1.119.481,00.

Daneben und in Umsetzung der Vorgaben der Abschlussprüferverordnung (EU-VO vom 16.06.2014) zur externen Prüferrotation schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung zudem die Wahl eines neuen Abschlussprüfers vor.



Die weiteren Details und die weiteren Beschlussgegenstände der für den 25. Juli 2023 einzuberufenden Hauptversammlung sind der Einberufung zu entnehmen, welche zeitnah auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.aap.de/) unter der Rubrik "Investoren / Hauptversammlung" sowie im Bundesanzeiger unter https://www.bundesanzeiger.de/ veröffentlicht wird.











-------------------------------------------------------

aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze -

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine hybride Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der Vertrieb sowohl über Distributionsagenten als auch im Rahmen von Partnerschaften mit globalen Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter https://www.aap.de/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.







Kontakt:

aap Implantate AG; Marek Hahn; Mitglied des Vorstands/ CFO; Lorenzweg 5; 12099 Berlin

Tel.: +49 (0)30 75019 – 134; Fax: +49 (0)30 75019 – 290; Email: m.hahn@aap.de