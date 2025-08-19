EQS-Adhoc: Bio-Gate AG: Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Bio-Gate AG: Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts
19.08.2025 / 17:50 CET/CEST
Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Nürnberg, 19. August 2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) haben heute beschlossen eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 160.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Die Wandelschuldverschreibung wird zu 100% ihres Nennbetrages ausgegeben. Sie hat eine Laufzeit von drei Jahren und der Wandlungspreis beträgt EUR 1,10 je Aktie. Die Wandelschuldverschreibung wurde bereits in Höhe von EUR 110.000,00 platziert und wird im Übrigen ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.
Der Emissionserlös dient ausschließlich der Finanzierung des geplanten Wachstums der Gesellschaft.
19. August 2025
Der Vorstand
Kontakt:
Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
Gerd Rückel
rikutis consulting
gr@rikutis.de
presse@bio-gate.de
Tel +49 (0) 6172 807309
Mobil +49 (0)152 34221966
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bio-Gate AG
|Neumeyerstr. 28-34
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 911 / 47 75 23 – 100
|Fax:
|+49 (0) 911 / 47 75 23 – 101
|E-Mail:
|marc.lloret-grau@bio-gate.de
|Internet:
|www.bio-gate.de
|ISIN:
|DE000BGAG981
|WKN:
|BGAG98
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2186024
