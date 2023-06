Darum ist die Deutsche Bank am Dax-Ende

Die Aktien der Deutschen Bank knüpfen am Freitag mit Kursverlusten an ihre Vortagsschwäche an. Sie verloren zuletzt zwei Prozent auf 9,45 Euro, nachdem sie zeitweise mit 9,30 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Mai standen. Damit liegt die Deutsche Bank am Ende des Dax.,

Die Deutsche Bank war damit ein negativer Ausreißer: Anders als am Vortag, als die Nachlese der Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank den ganzen Sektor etwas belastete, bewegte sich der gesamteuropäische Bankenindex Stoxx Europe 600 Banks am Freitag mit 0,6 Prozent im Plus.

Händler verwiesen auf Aussagen von Deutsche-Bank-Finanzchef James von Moltke vom Vortag, die den Kurs weiter belasteten. Dieser hatte im Rahmen einer Investorenkonferenz das Signal gegeben, dass der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren im laufenden Quartal im Quartalsvergleich um 15 bis 20 Prozent zurückgehen wird. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg war das Finanzhaus damit nach ähnlichen Signalen einiger US-Wettbewerber die erste große europäische Investmentbank, die vor einer deutlichen Verlangsamung des Handelsgeschäfts warnt.

