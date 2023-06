DAX startet kaum verändert. SAP und MorphoSys im Blickpunkt.

Heute ist großer Verfallstag an den Terminbörsen. Von großer Hektik ist zum Handelsauftakt noch nichts zu spüren. Vielmehr stagnierte der DAX® bei rund 16.300 Punkten. Die Zinsentscheidungen und vor allem die Aussagen der Notenbankchefs Christine Lagarde (EZB) und Jerome Powell (FED) müssen erst noch richtig verdaut werden. Im Tagesverlauf werden noch Inflationszahlen aus der Eurozone erwartet.

In der ersten Handelsstunde markierte SAP ein neues 52-Wochenhoch. MorphoSys stieg nach positiven Analystenkommentaren kräftig an. SMA Solar fängt sich allmählich nach dem Kurssturz in der ersten Juniwoche.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, liegt mit rund 18 weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 10.000)*0,01 = 120 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.320/16.340/16.480 Punkte Unterstützungsmarken: 16.030/16.080/16.110/16.200/16.270 Punkte Der gestrige Versuch, die Marke von 16.320 Punkten zu überwinden, ist erneut gescheitert. Zu Handelsbeginn setzte sich der DAX® zunächst bei 16.300 Punkten fest. Die Hürde bleibt somit in greifbarer Nähe. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine weitere Aufwärtswelle bis zur Obergrenze des Aufwärtstrendkanals bei 16.480 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 16.200 und 16.270 Punkten eine breite Unterstützungszone. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 24.05.2023 –16.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.06.2016 – 16.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3RWC 108,75* 18.500 10.000 22.000 15.12.2023 DAX® HC3YF2 82,79** 19.000 12.500 22.000 15.03.2024 *max. Rückzahlung 120 EUR; **max. Rückzahlung 95 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2023; 09:40 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 7,30 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,69 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2023; 09:40 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 5,01 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 9,09 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2023; 09:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

