Ja, das ist wohl wirklich der einfachste Ansatz, um mit Aktien ein Vermögen zu machen!

Mit Aktien ein Vermögen machen ist unser aller Ziel. Wir sparen und investieren zumindest einen Teil unseres Geldes, damit wir langfristig mehr haben. Auch das ist sehr vereinfacht und sehr platt ausgedrückt. Aber es dürfte wohl bei so ziemlich jedem Investor den Kern treffen.

Grundsätzlich existieren schwierigere und einfachere Ansätze und Methoden. Oder, man könnte sagen: Komplexere Analyseprozesse. Selbst wer nur auf Dividendenaktien setzen möchte, der grenzt sich ein. Dasselbe gilt für Growth-Aktien oder für Dividendenwachstumsaktien. Natürlich sind auch ETFs oder Indexfonds eine Methode, die sehr einfach ist. Wir könnten sogar diskutieren, ob es nicht gegebenenfalls der einfachste Ansatz ist.

Aber es soll heute sehr speziell darum gehen, wie man am einfachsten mit Aktien ein Vermögen machen kann. Grundsätzlich glaube ich, dass ich auch hier einen guten, einfachen und ziemlich simpel zu adaptierenden Weg für dich parat habe.

Der einfachste Ansatz, um ein Vermögen mit Aktien zu machen

Versuchen wir das Erfolgsrezept der besten Investoren herunterzubrechen, so können wir wohl sagen: Es geht den meisten darum, langfristig von wirklich guten Unternehmen und deren Gewinnen zu profitieren. Was ist also der einfachste Ansatz, um mit Aktien ein Vermögen zu machen? Genau: Kaufe einfach die Wertpapiere von den Unternehmen und bekannten Weltkonzernen, von denen du Produkte erwirbst.

Buff, das klingt wirklich banal, oder? Wir können es sogar noch einfacher ausdrücken. Schätzt du dein iPhone und setzt du auf den Kosmos von Apple? Dann kaufe doch einfach die Apple-Aktie. Glaubst du, dass Microsoft mit seinen Office-Produkten das beste Angebot hat? Wie wäre es dann mit der Microsoft-Aktie? Gleiches gilt womöglich für Coca-Cola und das gleichnamige Produkt, oder auch für Versicherungen der Allianz, wenn du sie für besonders gut hältst. Oder für Hygiene-Produkte, für Medikamente, die sehr regelmäßig bei dir im Einsatz sind. Ja, sogar die eigene Miete könnte an einen Wohnimmobilienkonzern gehen. Einige beziehen Wasser und Strom von börsennotierten Gesellschaften.

Der springende Punkt ist: Wenn du diese Produkte und Dienstleistungen gut und gerne nutzt, werden es vermutlich noch tausende, Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen rund um den Planeten dir gleich tun. Das wiederum lässt auf ein starkes, etabliertes Geschäftsmodell schließen, gegebenenfalls auf stabile Umsätze und Gewinne. Und eben einen einfachen Weg, um über viele Jahre oder besser Jahrzehnte mit Aktien ein Vermögen zu machen.

Diversifiziere, bleibe dabei … und kaufe eben Unternehmen!

So einfach es klingt: Der Ansatz ist häufig ziemlich clever. Es ist vielleicht nicht der beste Weg, um mit Aktien schnell ein Vermögen zu machen. Sowohl Apple als auch Microsoft, Coca-Cola und selbst die Allianz sind allesamt sehr reife Konzerne. Dafür generieren sie jedoch schon heute Gewinne und freie Cashflows, die reale Gewinn- und Cashflow-Renditen ermöglichen.

Das führt dazu, dass wir über viele Jahre und Jahrzehnte mithilfe solcher starken, produktiven Unternehmen eine Rendite einfahren können. Ziemlich einfach, oder? Aber es ist für mich auch der einfachste Weg, um mit Aktien ein Vermögen zu machen: Einfach Wertpapiere von den Unternehmen zu kaufen, die man selbst nutzt. Und wo man sich denken kann, dass es gleichsam sehr, sehr viele andere Verbraucher auch tun.

Der Artikel Ja, das ist wohl wirklich der einfachste Ansatz, um mit Aktien ein Vermögen zu machen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und Microsoft.

Aktienwelt360 2023