Dax Chartanalyse 19.06.2023: Neue Woche, neues Gap

Widerstand: 16.350 16.400 Unterstützung: 16.250 16.165

Rückblick:

Von der Euphorie am vergangenen Freitag inklusive neuem Allzeithoch oberhalb von 16.400 Punkten ist zum Wochenstart nicht mehr viel zu sehen - der Index startet mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und fällt am Vormittag zeitweise unter die 16.250 Punkte-Marke zurück. Ähnlich wie in der Vorwoche startet der deutsche Leitindex somit mit einer Kurslücke in die neue Woche, die erst einmal nicht sofort wieder geschlossen wird.

Ausblick:

Mit dem heutigen Tagestief hat der Index knapp 200 Punkte vom Allzeithoch am Freitag korrigiert, die erste Abwärtswelle dürfte somit erst einmal durch sein. Entsprechend muss nun zunächst mit Avancen der Käuferseite zurück in den Bereich 16.350/70 Punkte gerechnet werden. Spätestens dort wäre mit erneutem Verkaufsinteresse zu rechnen aus charttechnischer Sicht. In den USA ist heute Feiertag, entsprechend ist heute nicht mit Impulsen aus Übersee zu rechnen.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VU5503 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 19.06.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.620 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VX3T5M von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: Stand: 19.06.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.867 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.