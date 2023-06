3 coole Dividendenaktien für einen heißen Sommer

Die Temperaturen übersteigen hier und da schon die 30 Grad Marke und auch die Aktienmärkte sind in den letzten Wochen heiß gelaufen. Der DAX markierte sogar bereits wieder ein neues Rekordhoch. Da kann man ganz schön ins Schwitzen kommen! Wer auf der Suche nach Abkühlung für sein Depot ist, kann sich die folgenden drei Aktien einmal genauer ansehen.

Pool Corporation profitiert von immer mehr privaten Swimmingpools

Ein kühler Pool im eigenen Garten! Diesen Traum erfüllen sich weltweit immer mehr Menschen. Allein in Deutschland gibt es über 1 Mio. privat genutzte Schwimmbecken – mit steigender Tendenz. Davon profitiert die Pool Corporation (WKN: A0JMVJ).

Das US-Unternehmen ist der weltweit bedeutendste Großhändler für Pools und alles, was dazu gehört. Die steigende Anzahl an weltweiten Pools trägt dazu bei, dass der Bedarf nach neuen Filtern, Chemikalien, Reinigungsgeräten und so weiter stetig wächst. Im letzten Jahr machten diese „Wartungsprodukte“ 61 % der Gesamtumsätze aus. Das Unternehmen ist also nicht darauf angewiesen, dass ständig neue Pools gebaut werden.

In den letzten fünf Jahren stieg der Umsatz im Durchschnitt um 17 % pro Jahr. Da der Corona-Boom nun abebbt und sich gesamtwirtschaftlicher Gegenwind bemerkbar macht, sollen die Umsätze in diesem Jahr leicht sinken. Langfristig sehe ich das Unternehmen jedoch gut positioniert, um die Umsätze, Gewinne und auch Dividenden weiter zu steigern. Die Dividendenrendite liegt „nur“ bei 1,2 %, dafür wird die Dividende regelmäßig stark gesteigert (+100 % in den letzten vier Jahren). Das erwartete KGV von 23 scheint mir fair (Stand aller Angaben: 19.06.23).

Der Marktführer bei Klimaanlagen: Daikin Industries

Ein Pool passt bei mir leider nicht auf den Balkon. Eine Klimaanlage hätte ich aber nur zu gerne! Da es vielen Menschen so geht, steigen die Umsätze und Gewinne von Daikin Industries (WKN: 857771) langfristig an. In den letzten Jahren stieg der Umsatz um durchschnittlich 12 % pro Jahr auf nun über 29 Mrd. US-Dollar.

Das japanische Unternehmen ist die weltweite Nummer 1 bei Klimaanlagen und macht 91 % seiner Umsätze mit diesen Anlagen. Des Weiteren vertreibt Daikin zugehörige Chemikalien und Technik. Auch im aktuellen Geschäftsjahr und darüber hinaus sollen Umsätze und Gewinne weiter steigen. Denn aufgrund eines zunehmenden Wohlstands gerade in wärmeren Ländern, wie in Südostasien oder Südamerika, und bedingt durch den allgemeinen Klimawandel steigt die Nachfrage nach Klimaanlagen.

Nach dem Kursanstieg von 37 % seit Jahresbeginn scheint mir das KGV von 34 nun allerdings etwas hoch. Auch die Dividendenrendite von 0,8 % liegt unter dem Mittel der letzten Jahre.

Eis geht immer – Unilever freut‘s

Kein Pool, keine Klimaanlage. Da muss ich wohl mehr Eis essen, um mich abzukühlen. Mit Marken wie Langnese, Magnum, Ben & Jerry’s und Cornetto ist Unilever (WKN: A0JNE2) klarer Marktführer, was Speiseeis aus dem Supermarkt oder Kiosk angeht. Dies gilt sowohl für Deutschland als auch weltweit.

Dennoch macht das Geschäft mit Eiscreme lediglich 13 % der Gesamtumsätze bei dem britischen Konsumgütergiganten aus. Das Produktspektrum reicht von Lebensmitteln (Knorr, The Vegetarian Butcher) über Reinigungsprodukte (Domestos, Viss) bis hin zu Pflegeprodukten (Axe, Dove).

In den letzten Jahren hat sich der Konzern jedoch sehr träge entwickelt. Aus Aktionärssicht tröstet auch die Historie kontinuierlich steigender Dividenden (aktuelle Dividendenrendite: 3,6 %) kaum über die miserable Kursentwicklung der letzten fünf Jahre (-3 %) hinweg.

Doch mit dem aktivistischen Investor Nelson Peltz im Verwaltungsrat könnte es nun operativ aufwärts gehen. Unilever möchte sein Wachstum vorantreiben, indem es sich auf weniger Marken konzentriert, seine Produkte verbessert und sich in stärker wachsenden Ländern besser positioniert. Sollte dies gelingen, wäre das KGV von 18 attraktiv.

