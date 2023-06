Wacker Neuson: Wachstumstreiber durch Zero-Emission-Produkte und Strategie 2030

Wacker Neuson will um 77 % bis zum Jahr 2030 wachsen und die Marge auf 11 % heben. Wenn das gelingt, wird das Nettoergebnis bei deutlich über 4 Euro je Aktie landen. Das aktuelle 9er KGV würde massiv sinken. Ein bedeutsamer Wachstumstreiber werden wegen den Klimaschutzzielen die Zero-Emission-Produkte. Schon 15 Produktlösungen hat Wacker Neuson auf dem Markt und brachte nun mit Battery One auch ein standardisiertes Akkusystem heraus.

Übergang zu Zero-Emission-Produkten als Wachstumstreiber

Wacker Neuson ist ein Anbieter von kompakten Baumaschinen. In den kommenden Jahren ist ein starkes Wachstum drin. Ein Impulsgeber wird der Übergang zu Zero-Emission-Produkten. Elektrische Baumaschinen werden sowohl den Lärm als auch die Emissionen im innerstädtischen Bau reduzieren. Zusätzlich gelten die Null-Emissions-Produkte als wartungsärmer und kosteneffizienter. Wacker Neuson bietet eine Vielzahl von Elektro-Baumaschinen und über 15 Produktlösungen an. Dazu gehören Elektro-Innenrüttlern, -Radladern, -Stampfern, -Baggern, -Dumper und -Walzen. Darüber hinaus hat Wacker Neuson mit der Battery One einen modularen Akku für Baugeräte entwickelt. Derzeit ist er bei über zehn Baugeräten einsetzbar, wie Innenrüttler, Akkustampfer und Akkuplatte. Zudem kann der Akku auch von anderen Herstellern genutzt werden. Es wird nur ein Akku- und Ladesystem benötigt, weshalb sich Battery One auf der Baustelle durchsetzen könnte. Zudem spricht Wacker Neuson davon, dass der Akku einen Arbeitstag hält und schnell sowie einfach gewechselt werden kann.

