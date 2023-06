LPP - Die Käufer sind wieder da

LPP S.A. - WKN: 121065 - ISIN: PLLPP0000011 - Kurs: 3.168,000 € (L&S)

Die LPP-Aktie erreichte Anfang 2022 ein neues Allzeithoch bei 4.170 EUR und startete dort eine ausgedehnte Korrekturbewegung. Diese verlief zunächst crashartig, im ersten Quartal 2022 verlor die Aktie 64 % an Wert. Im Oktober wurde dieses Tief dann nochmals getestet und als Support bestätigt. Seitdem läuft eine Kurserholung, in deren Zuge es Ende April zum Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich bei 2.670 EUR kam. Damit wäre eine Bodenbildung vollendet. Das Kaufsignal wurde mit Pullbacks an das Ausbruchslevel bestätigt. Von dort aus zieht die Aktie auf neue Jahreshochs hinaus, auch vom jüngsten Jahreshoch springt die Aktie jetzt wieder nach oben.

Ausbruch bestätigt

Die Chancen stehen jetzt gut, dass die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten das Allzeithoch wieder erreichen könnte. Geht es früher oder später auch darüber hinaus, liegen bei 5.200 - 5.600 UER die nächsten Anlaufpunkte.

Vorher wären durchaus noch weitere Korrekturbewegungen oberhalb von 2.560 - 2.670 EUR möglich. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter 2.500 EUR würde das Chartbild wieder eintrüben. Abgaben bis 2.110 EUR könnten dann folgen.

Fazit: Mit dem heutigen Abprallen vom alten Jahreshoch nach oben hat die Aktie gute Chancen, eine neue Aufwärtswelle zu starten.

LPP S.A.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)