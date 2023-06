Neue KI-Verkaufsrestriktionen für NVIDIA und AMD?

Nach der gestrigen Rallye nimmt die Wall Street eine Atempause. Vor allem der Chip-Sektor steht unter Druck, belastet durch einen Bericht im Wall Street Journal. Das Weiße Haus überlegt anscheinend die Verkaufsrestriktionen von KI-Chips nach China zu verschärfen. AMD und NVIDIA tendieren vorbörslich dementsprechend schwächer. Um 15:30 Uhr MESZ nimmt FED-Chef Jerome Powell an einer Podiumsdiskussion der Sintra-Tagung globaler Notenbanken teil. Aus dem Hause der EZB haben wir seit gestern überwiegend schärfere Kommentare zur Zinspolitik. Nach dem Closing werden die jüngsten Ergebnisse des US-Stresstests der Banken gemeldet. Die Wall Street wird stärker darauf achten, wie die neuen Kapitalrichtlinien der Banken aussehen werden. Die Vorgaben könnten jederzeit gemeldet werden.



00:00 - Intro

00:18 - Tech-Sektor | Nvidia & AMD

02:11 - Wirtschaftsdaten | PCE

04:38 - Markt für KI-Chips in China boomt

05:18 - Kommentare der Notenbänker | EZB

08:13 - Inflationsdaten fallen erfreulich aus

10:00 - Daten aus China

10:45 - Ergebnisse (u.a Jefferies Financial, General Mills, UBS)





