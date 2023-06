MICRON - Ausbruch nach den Zahlen?

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 67,070 $ (Nasdaq)

Die Zahlen von Micron von gestern Abend sind alles andere als hübsch. Mein Kollege Sascha Gebhard hat diese in seinem Artikel "MICRON – Umsatz mehr als halbiert und Milliardenverlust“ bereits näher beleuchtet. Ich konzentriere mich an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte.

Die Aktie scheiterte im April 2021 und im Januar 2022 am alten Rekordhoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD, obwohl es zwischenzeitlich zu einem Anstieg auf 98,45 USD gekommen war. Die Aktie wurde anschließend auf ein Tief bei 48,45 USD abverkauft.

Dort bildete sie einen Boden aus, den sie mit dem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 64,66 EUR und 65,67 USD am 18. Mai vollendete. Nach einem Hoch bei 74,77 USD vom 30. Mai kam es zu einem Pullback an die durchbrochene Zone. Am 27. Juni fiel der Wert intraday sogar darunter zurück. Seitdem zieht er wieder deutlich an.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt deutlich positiv aus. Nach einem Schlusskurs von gestern bei 67,07 USD wird die Aktie heute Morgen kurz vor 11:00 Uhr bei 69,48 USD getaxt. Damit würde der Wert den kurzfristigen Abwärtstrend überspringen und sich dem wichtigen Widerstandsbereich um 70,50 USD annähern.

Ausbruch deutet sich an

Gelingt der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, der sich vorbörslich andeutet, dann wäre ein Angriff auf das Hoch bei 74,77 USD möglich. Später könnte der Wert sogar in Richtung des langfristig zentralen Widerstandsbereichs um 97,50-98,45 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 64,66 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Fazit: Der heutige Tag wird für die Entwicklung in den nächsten Wochen von entscheidender Bedeutung. Gelingt der Ausbruch, dann kann die Micron-Aktie trotz der negativ erscheinenden Zahlen in den Steigflug übergehen.

Micron-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)