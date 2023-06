Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,90 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger - Starker Umsatz- und Ergebnisanstieg in 2022 erreicht - Fortsetzung auch in 2023 erwartet - Automatisierung und Durchsetzung höherer Preise sollte die Ergebnismargen anheben Die MS Industrie AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Umsatzanstieg in Höhe von 25,2 % auf 206,16 Mio. EUR (VJ: 164,67 Mio. EUR) erreicht und damit die pandemiebedingte Umsatzlücke vollständig geschlossen. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen, wie etwa Lieferketten-Probleme, ein hoher Krankenstand oder die Kostensteigerungen im Umfeld des Ukraine-Krieges als ein großer Erfolg zu werten. Wesentlich zum erreichten Umsatzwachstum hat das Powertrain-Segment beigetragen, dessen Umsätze um 30,6 % auf 149,76 Mio. EUR (VJ: 114,69 Mio. EUR) erheblich zugelegt haben. Einerseits hat die MS Industrie AG hier von einem Anstieg der Abrufzahlen durch den Großkunden Daimler Trucks profitiert. Darüber hinaus legten auch die Umsätze mit den anderen Kunden stark zu, was unter anderem mit dem Serienanlauf der Fertigung für die Traton-Gruppe (Scania-Auftrag) zusammenhängt. Parallel hierzu legten die Umsätze im Ultraschall-Segment um 14,1 % auf 57,41 Mio. EUR (VJ: 50,31 Mio. EUR) ebenfalls sichtbar zu. Hier profitierte die Gesellschaft insbesondere von einer Verdoppelung der Umsätze bei den Serienmaschinen, wo die Vertriebsaktivitäten wieder weitestgehend uneingeschränkt möglich waren. Bei den Sondermaschinen für die Automobilindustrie machten sich hingegen die Lieferkettenprobleme besonders bemerkbar, was zu einer Verschiebung von Umsätzen in das laufende Geschäftsjahr 2023 in einem Volumen von ca. 10 Mio. EUR geführt hatte. Ohne diesen Effekt hätte die Gesellschaft ein noch stärkeres Umsatzwachstum erwirtschaftet. Auf Basis des deutlichen Umsatzanstiegs kletterte das EBITDA auf 15,08 Mio. EUR (VJ: 9,12 Mio. EUR) überproportional an, was zu einem Anstieg der EBITDA-Marge auf 7,3 % (VJ: 5,5 %) geführt hat. Auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses wurde mit 1,18 Mio. EUR (VJ: -4,00 Mio. EUR), nach zwei Geschäftsjahren mit negativem Jahresüberschuss, wieder ein positiver Wert erreicht. Gemäß Guidance erwartet das Management der MS Industrie AG eine Fortsetzung des in 2022 erreichten Umsatz- und Ergebniswachstums. Konkret wird mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 235 Mio. EUR ein Umsatzanstieg in Höhe von 14 % erwartet. Dabei sollen alle Ergebnisebenen gegenüber 2022 deutlich gesteigert werden. Unserem Verständnis nach dürfte im laufenden Geschäftsjahr 2023 insbesondere das Ultraschall-Segment, geprägt von Aufholeffekten und von der Generierung neuer Aufträge dynamischer wachsen. Aber auch im Powertrain-Bereich sollte auf Basis einer leicht positiven Markterwartung sowie dem weiteren Ausbau der zuletzt angelaufenen neuen Aufträge eine Steigerung der Umsätze erreicht werden. Wir stufen die Guidance als realistisch ein und rechnen für 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 235,00 Mio. EUR, gehen jedoch für die kommenden Geschäftsjahre konservativ von einer rückläufigen Umsatzdynamik aus. Überproportional sollte hingegen die Ergebnisentwicklung sein. Neben Skaleneffekten, der Zunahme der margenstarken Ultraschall-Umsätze sowie der zunehmenden Automatisierung in der Produktion sollten die höheren Preisniveaus bei der Produktauslieferung für steigende Ergebnismargen sorgen. Bis 2025 rechnen wir mit einer Steigerung der EBITDA-Marge auf 12,2 %. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 2,90 EUR (bisher: 2,85 EUR) ermittelt und wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27277.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

