Auch VW prüft Übernahme von Teslas Ladenetz-Standard in Nordamerika

San Francisco (Reuters) - Nach anderen Autobauern prüft nun auch Volkswagen die Übernahme des Ladenetz-Standards von Tesla für seine E-Autos in Nordamerika.

"Der Volkswagen-Konzern und seine Marken prüfen derzeit die Einführung von Teslas North American Charging Standard (Nacs) für seine nordamerikanischen Kunden", gab der deutsche Konzern am Donnerstag bekannt. Das Startup Rivian, General Motors und Ford haben zuletzt angekündigt, die Tesla-Variante zu verbauen. VWs Tochter für das Ladenetzwerk, Electrify America, verfügt über mehr als 850 Ladestationen mit etwa 4000 Ladegeräten in den USA und Kanada.

Tesla kommt dem Ziel immer näher, den Standard auf dem Markt in Nordamerika zu setzen. Das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk stellt nach Daten des US-Energieministeriums rund 60 Prozent der Schnellladestationen in den USA. Während Tesla viel Geld in den Aufbau seines Supercharger-Netzes gesteckt hat, haben die anderen US-Hersteller das Laden an unabhängige Anbieter übertragen. Diese verwenden das Combined Charging System (CCS), auf das auch die US-Regierung gesetzt hat. In Europa sind CCS-Ladestecker Standard. Hier hat Tesla diese Technik übernommen.

