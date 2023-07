Die kurzfristige Einigung über die Schuldenobergrenze in den USA ist erreicht. Doch das löst das große Schuldenproblem der größten Volkswirtschaft der Welt nicht wirklich. Im Hintergrund steigen die Staatschulden weiter dramatisch an und die Zinslasten werden die Regierung in den kommenden Jahren immer weiter einschränken. Wie das konkret aussehen könnte, erklärt Heiko Böhmer in seinem aktuellen Update.

