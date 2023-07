Dax Chartanalyse 03.07.2023: Konsolidierung zum Quartalsstart

Widerstand: 16.200 16.360 Unterstützung: 16.120 16.000

Rückblick:

Nach dem sehr bullischen Quartalsausklang startet der Index relativ ruhig in das neue Quartal. Nach einer kleineren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart stabilisiert sich der Index im Bereich der 16.200 Punkte-Marke, weder Bullen noch Bären können sich am Vormittag entscheidend in Szene setzen.

Ausblick:

An dem eher bewegungsarmen Handel dürfte sich in den kommenden Handelsstunden wenig ändern, aus den USA sind heute und morgen keinerlei Impulse zu erwartet. Viele Marktteilnehmer in Übersee gönnen sich auf Grund des morgigen Unabhängigkeitsfeiertages ein langes Wochenende.

Eine Konsolidierung der jüngsten Rallybewegung im Bereich 16.100 bis 16.250 Punkte ist daher das favorisierte Szenario im kurzfristigen Zeitfenster.

Quelle: Tradingview

