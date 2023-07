Direkt zum Video auf YouTube

Am heutigen Indipendence Day stehen die Börsen in den USA still. Da der Dax gestern aufgrund schwacher Einkaufsmanager-Indizes abwärts gerichtet war, setzt sich die Bewegung ohne US.Impulse bislang fort.

Interessante News gibt es aber von Coinbase, die von großen Bitcoin ETF-Antragstellern als Überwacher des Handels ausgewählt wurden. Rivian kommt nach Deutschland und Meta etabliert einen direkten Twitter-Konkurrenten. Das und mehr heute in der Sendung.