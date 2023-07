SAP sieht gigantische Marktchancen für KI-Assistenten!

SAP gehört zu den Profiteuren des KI-Zeitalters. Die eigene Softwareentwicklung kann beschleunigt werden. Innerhalb von zwei bis drei Jahren sollen KI-Assistenten das Produktportfolio ergänzen und das Potenzial des adressierten 500 Mrd. USD-Marktes erweitern. Da die Daten für KI-Anwendungen in der Cloud vorliegen sollten, spielt das auch der Nachfrage bei S/4Hana in die Hände. Folglich steht SAP vor einer Wachstumsphase!

Die Sapphire-Konferenz war der Startschuss für die KI-Offensive

SAP ist mit seiner Standardsoftware zur Steuerung von Geschäftsprozessen tief in vielen Unternehmen verwurzelt. Mithilfe von KI möchte das Unternehmen die Kundenbindung intensivieren und seine Produkte verbessern. Im Mai gewährte das Unternehmen auf seiner Sapphire-Konferenz einen ersten Einblick. SAP plant, leistungsstarke KI-Funktionen in das gesamte Portfolio zu integrieren, um Kunden bei der Lösung geschäftskritischer Probleme im Arbeitsablauf zu unterstützen. SAP arbeitet etwa mit Microsoft zusammen, um auf leistungsstarke Sprachmodelle zugreifen zu können. Durch neue Innovationen soll die Kundenansprache personalisiert, die Beschaffung produktiver gestaltet und Fachkräfte in der Belegschaft leichter gefunden und gefördert werden können. Das Finanzwesen soll durch den Einsatz von KI optimiert und skaliert werden. Die Einbindung von KI ermöglicht eine verbesserte Genauigkeit und Aussagekraft von Prognosen sowie die Gewährleistung von Compliance.

