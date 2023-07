EUR/PLN: Stabile Seitwärtsphase

Nachdem das Paar EUR/PLN Ende April einen längerfristigen Aufwärtstrend und durch den Bruch der Kursmarke von 4,5865 PLN gebrochen wurde, ging es nur wenig später unter den EMA 200 direkt auf ein Verlaufstief von 4,4807 PLN talwärts. Aber bereits seit Anfang Juni zeichnet sich eine Seitwärtsbewegung zwischen 4,4317 und 4,4772 PLN ab. In dieser Woche gelang es an die obere Begrenzung zuzulegen, ein kurzfristiger Pullback könnte durchaus bei weiteren Kapitalzuflüssen im noch laufenden Abwärtstrend einsetzen.

Chance auf technische Gegenbewegung steigt

Erste Ansätze für einen Pullback zumindest zurück in den Bereich des Horizontalwiderstandes von 4,55 PLN und den dort verlaufenden EMA 200 bei 4,5548 PLN werden oberhalb des 50-Wochen-Durchschnitts von aktuell 4,4885 PLN möglich. Höhere Notierungen als 4,6090 PLN ließen sich dagegen aus Sicht der Charttechnik nicht ableiten. Dennoch könnte durch den richtigen Einsatz eines gehebelten Zertifikates eine ansehnliche Rendite erwirtschaften. Ein Verbleib in der aktuellen Spanne wäre dagegen neutral zu bewerten, unterhalb von 4,4145 PLN würden hingegen die Abwärtsrisiken in Richtung eines Doppeltiefs aus Sommer 2020 um 4,3740 PLN merklich ansteigen.