Dax Chartanalyse 07.07.2023: Kurseinbruch unter wichtige Unterstützung

Widerstand: 15.550 15.660 Unterstützung: 15.450 15.280

Rückblick:

Der deutsche Leitindex fiel gestern nicht nur wie favorisiert direkt an die nächste Horizontalunterstützung im Bereich 15.710/20 Punkte, sondern wurde im Anschluss direkt weiter bis an die 15.500er Marke durchgereicht, der VDAX explodierte förmlich. Größere Zwischenerholungen blieben - wie bereits am Vormittag - im gesamten Handelstag über aus.

Ausblick:

Ein Blick auf den Tageschart zeigt, dass der gestrige Handelstag einen gravierenden Flurschaden im Chartbild hinterlassen hat: Die zentrale Unterstützung im Bereich um 15.660 Punkte wurde klar unterboten und fungiert nun als kurzfristig entscheidendes Widerstandslevel auf der Oberseite.

Diese Kursmarke hatte in den vergangenen Monaten eine zentrale Rolle gespielt, ein Bruch dieses Level ist daher klar negativ zu interpretieren und suggeriert weitere Kursverluste in den Bereich 15.175 bis 15.300 Punkten in den kommenden Handelstagen und - wochen.

Erst ein überzeugendes Comeback der Bullen zurück über den Bereich 15.660/700 Punkte entspannt die charttechnisch prekäre Lage für die Käufer wieder ein wenig, bis dahin dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken. Am Nachmittag ist der US-Arbeitsmarktbericht zu beachten.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW7EU5 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 07.07.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.943 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DW9ZXT von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 07.07.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.124 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.