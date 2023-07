Dax Chartanalyse 10.07.2023: Schwache Eröffnung wird zunächst gekauft

Widerstand: 15.660 15.700 Unterstützung: 15.550 15.450

Rückblick:

Der Index startete am Freitag einen Erholungsversuch, nachdem am Donnerstag die wichtige Unterstützung um 15.660 Punkte gefallen war. Dieser Erholungsversuch setzt sich zum Wochenstart weiter fort - nach einem Abwärtsgap zum Handelsstart kann sich der Index gut 100 Punkte von den Tagestiefs erholen.

Ausblick:

Im Bereich 15.660 bis 15.720 Punkte befindet sich ein signifikanter Horizontalwiderstand, der nicht so ohne weiteres geknackt werden sollte. Vielmehr ist ausgehend vom genannten Bereich zunächst wieder mit Verkaufsdruck zu rechnen. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 15.720 Punkten bringt die Bullen wieder zurück ins Spiel, bis dahin dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VV9G62 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 10.07.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.210 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VQ6BVZ von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 10.07.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.196 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.