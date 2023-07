BMW - Kleines Doppeltop

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 105,300 € (XETRA)

Die BMW-Aktie startete Ende September 2022 nach einem Tief bei 68,44 EUR eine starke Rally. Diese führte die Aktie am 14. Juni 2023 auf ein Hoch bei 113,46 EUR.

Danach schwenkte der Wert in eine Seitwärtsbewegung zwischen 1113,46 EUR und 107,55 EUR ein. Aus dieser Seitwärtsbewegung brach die Aktie am Freitag nach unten aus. Gestern gab es zwar einen Versuch, über 107,55 EUR zurückzukehren. Heute fällt die Aktie aber weiter zurück und fällt auf ein neues Tief in der ganz kurzfristigen Abwärtsbewegung zurück.

Verkaufswelle rollt

Die BMW-Aktie bildete am Freitag ein kleines Verkaufssignal aus. Dieses Signal zeigt heute Wirkung. In den nächsten Tagen und Wochen ist eher mit fallenden Kursen in Richtung 102,00 EUR und evtl. sogar 93,54-93,36 EUR zu rechnen. Sollte der Wert allerdings über 107,56 EUR zurückkehren, dann wäre ein Anstieg gen 113,46 EUR und vielleicht sogar an das Allzeithoch bei 123,75 EUR möglich.

Fazit: Kurzfristig sieht es für die Bullen in der BMW-Aktie nicht gut aus. Der mittel-langfristige Aufwärtstrend ist aber voll intakt.

