Nordex holt neue Aufträge an Land – Aktie steigt

Gute Nachrichten für Nordex: Gegen Ende des 2. Quartals hat der Windturbinen-Hersteller mehrere Aufträge aus dem Mittelmeerraum erhalten. Nordex wird für zwei Windparks in Spanien Anlagen mit einer Nennleistung von 149 MW liefern. Die Anlagen sollen im Frühjahr oder Sommer errichtet werden.

Weitere Aufträge kamen aus Frankreich, Italien und Portugal, wo Anlagen mit einer kumulierten Nennleistung von 119 MW errichtet werden sollen. Auf dem Balkan akqurierte Nordex Auträge in Serbien, bei denen es um Anlagen mit einer Nennleistung von 95 MW geht.

Nordex hat betont, dass die Aufträge „in den letzten Tagen des Quartals“ akquiriert wurden. Daher darf der Konzern die Aufträge als Umsatz im zweiten Quartal aufführen. Über das Geld verfügt Nordex aber erst, wenn die Kunden bezahlen

Fazit

Die Nordex-Aktie profitiert von diesen Nachrichten: Sie kletterte bis zum Mittag um über 3,1 Prozent auf 11,84 EUR. Diese Marke ist ein wichtiges Widerstandsniveau. Aus charttechnischer Sicht ist spannend, ob die Aktie dieses Niveau überwinden kann.

Nordex hatte in letzter Zeit nie Probleme mit Aufträgen, wohl aber mit der Marge. Ob der im MDax notierte Konzern hier Fortschritte erzielt hat, werden Anleger am 27. Juli sehen, wenn der Bericht für das 2. Quartal veröffentlicht wird. Bis dahin sollten Anleger erst einmal an der Seitenlinie bleiben.