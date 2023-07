EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Wacker Neuson Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2023



Wacker Neuson Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2023 München, 13. Juli 2023 – Die Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) hebt ihre Prognose zur Geschäftsentwicklung 2023 an. Entsprechend geht der Vorstand nun von einem Umsatz zwischen 2.500 und 2.700 Mio. Euro aus (bisher: 2.300 und 2.500 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge in der Bandbreite von 10,0 bis 11,0 Prozent (bisher: 9,5 bis 10,5 Prozent). Die Investitionen im Gesamtjahr werden in Höhe von 140 Mio. Euro erwartet (bisher: 120 Mio. Euro). Die überarbeitete Prognose bildet zum einen die positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 ab und berücksichtigt gleichzeitig mögliche Veränderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen im weiteren Jahresverlauf. Auf Basis erster vorläufiger Geschäftszahlen hat die Gesellschaft im zweiten Quartal 2023 einen vorläufigen Umsatz von 698,7 Mio. Euro erzielt, was einem Zuwachs von 26,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q2/2022: 551,0 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 88,9 Mio. Euro um 84,0 Prozent über Vorjahr (Q2/2022: 48,3 Mio. Euro). Die vorläufige EBIT-Marge beläuft sich entsprechend auf 12,7 Prozent (Q2/2022: 8,8 Prozent). Auf Basis erster vorläufiger Geschäftszahlen hat die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2023 einen vorläufigen Umsatz von 1.365,9 Mio. Euro erzielt, was einem Zuwachs von 27,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1/2022: 1.072,5 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 176,7 Mio. Euro um 101,9 Prozent über Vorjahr (H1/2022: 87,5 Mio. Euro). Die vorläufige EBIT-Marge beläuft sich entsprechend auf 12,9 Prozent (H1/2022: 8,2 Prozent). -- Ende der Insiderinformation –



Den vollständigen Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2023 wird die Gesellschaft planmäßig am 8. August 2023 veröffentlichen. Der Webcast zum ersten Halbjahr 2023 für Analysten, institutionelle Investoren und Pressevertreter ist für den 8. August 2023, 13:00 Uhr, geplant. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilung Investor Relations (ir@wackerneuson.com).

Über die Wacker Neuson Group:

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 6.300 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 lag der Umsatz bei 2,25 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. 13.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

