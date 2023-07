NVIDIA - Ist diese Aktie einfach unaufhaltbar?

Unlimited Turbo Optionsschein auf Nvidia - WKN: PN4S3P - ISIN: DE000PN4S3P3 - Kurs: 4,170 € (BNP)

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 439,020 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie markierte am 20. Juni 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 439,90 USD und setzte danach auf 401,00 USD zurück. Seitdem legt der Aktienkurs wieder zu, wobei sich eine kleine Hürde bei 431,77 USD herausbildete. Diese Hürde übersprang der Wert gestern in der Eröffnungsphase. Der KI-Play kletterte an das Allzeithoch und lief anschließend unterhalb dieses Hochs und oberhalb von 431,77 USD seitwärts. Heute Morgen wird die Aktie im außerbörslichen Handel bei 443,06 USD und damit auf einem neuen Rekordhoch getaxt.

Am 03. Juli habe ich in mein Musterdepot „Active Trading“, das Bestandteil unseres redaktionellen Angebots stock3 Trademate ist, eine Longposition in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000PN4S3P3 eröffnet. Heute Morgen habe ich nach einem Anstieg um 54,23 % das Kapital aus dem Trade abgezogen. Der Trade kann damit keinen Verlust mehr einfahren.

Kann die Rally weitergehen?

Sollte sich der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bestätigen, könnte die Aktie direkt das nächste größere Ziel bei 479,52 USD in Angriff nehmen. Langfristig lassen sich noch weit höhere Kursziele aus dem Chartbild ableiten, z.B. eines bei 1.204 USD.

Ein Rückfall unter 431,77 USD auf Stundenschlusskursbasis wäre ein erster Warnschuss für die Bullen. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich mit einem Rückfall unter 401,00 USD. Denn dann müsste die Bewegung seit 20. Juni als Doppeltop angesehen werden.

Fazit: Das außerbörsliche Allzeithoch macht Hoffnung auf eine direkte Rallyfortsetzung in Richtung 479,52 USD.

Nvidia-Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)