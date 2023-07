In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und hoher Volatilität an den Finanzmärkten ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und kluge Entscheidungen zu treffen. Denn nur so ist es möglich, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Egal, ob du bereits ein erfahrener Börsenprofi oder ein Neuling an der Börse bist, diese 3 Erfolgsregeln helfen dir zukünftig sicherlich dabei, smarter in Aktien zu investieren.

Zumindest mir helfen diese 3 Regeln für den langfristigen Erfolg an der Börse noch heute dabei, ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis in meinem Depot zu wahren. Und das natürlich, ohne den Blick für das langfristige Ziel zu verlieren.

Diversifizierung: Die Stärke liegt in der Vielfalt

Diversifizierung ist ein Grundprinzip der Anlagestrategie, das in unsicheren Börsenzeiten besonders wichtig ist. Damit ist gemeint, dass man sein Portfolio über verschiedene Anlageklassen, Branchen und geografische Regionen hinweg streuen sollte. Durch die Streuung der eigenen Investitionen verteilt man sein Risiko auf verschiedene Werte. Dadurch reduziert man, im Vergleich zu einem konzentrierten Portfolio, die Wahrscheinlichkeit auf hohe Verluste deutlich. Indem man sein Depot breit aufstellt, schützt man sich vor übermäßigen Schwankungen einzelner Aktien oder Sektoren. Außerdem profitiert man gleichzeitig davon, wenn einzelne Aktien oder Industrien einen Aufschwung erleben.

Langfristige Perspektive: Es ist der Marathon, nicht der Sprint

In Zeiten der Volatilität neigen Anleger oft dazu, kurzfristige Bewegungen zu überbewerten und emotionalen Entscheidungen zu unterliegen. Der Schlüssel zum Erfolg an der Börse liegt jedoch in einer langfristigen Perspektive. Man sollte seine Investitionen meiner Meinung nach stets als langfristige Engagements betrachten und vorübergehende Marktschwankungen ignorieren.

Historisch gesehen haben sich die Märkte langfristig immer erholt und sind gewachsen. Ruhe zu bewahren und seinem Investmentansatz treu zu bleiben ist meiner Ansicht nach der essenzielle Schlüssel zum Erfolg, um einen langfristigen Erfolg an der Börse zu erzielen.

Erfolg an der Börse: Sei smarter als andere

Besonders inmitten einer unsicheren Börsenstimmung ist eine fundamentale Analyse von Aktien unabdingbar. Eine gründliche Bewertung der Fundamentaldaten und der operativen Entwicklung eines Unternehmens ist entscheidend, um Chancen zu erkennen und Risiken zu minimieren.

Wichtige Faktoren bei der Analyse einer Aktie sind die finanziellen Kennzahlen, das Wachstumspotenzial, die Wettbewerbsposition und die Managementqualität eines Unternehmens. Gemeinsam mit einem soliden Verständnis, diese Faktoren zu interpretieren, ermöglichst es dir, smarter als andere zu agieren und mit Erfolg langfristig an der Börse zu investieren.

3 einfache Erfolgsregeln für die Börse

Im Moment herrscht eine wirtschaftlich unsichere Zeit. Das wiederum sorgt automatisch für eine erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten. Man ist also gut beraten, die oben genannten drei Erfolgsregeln für die Börse zu berücksichtigen. Wenn man sein Portfolio diversifiziert, mit einer langfristigen Perspektive investiert und eine saubere Fundamentalanalyse betreibt, hat man wesentlich bessere Chancen auf Erfolg auf dem Börsenparkett.

An der Diversifizierung und der langfristigen Denkweise muss jeder selbst arbeiten. Bei der Aktienanalyse kann man, falls man selbst weder über Zeit noch Muße verfügt, auf die Fundamentalanalysen von erfahrenen Analysten vertrauen. Wichtig ist, dass man den ersten Schritt macht, um sich mittels der Geldanlage in Aktien im Laufe der Zeit ein Stückchen Freiheit zu erarbeiten.

Der Artikel 3 Regeln für den langfristigen Erfolg an der Börse ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2023