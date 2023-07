WACKER NEUSON - Analysten ziehen nach, Aktie bricht aus

Wacker Neuson SE - WKN: WACK01 - ISIN: DE000WACK012 - Kurs: 23,650 € (XETRA)

Über die Prognoseanhebung des Baugerätespezialisten Wacker Neuson berichtete in der Vorwoche mein Kollege Sascha Gebhard. Und wie so oft in diesen Situationen ziehen die Analysten nach und erhöhen ihre Kursziele. Die Aktie steht auf dem Sprungbrett.

Bereits am vergangenen Freitag hatten die Experten von Hauck Aufhäuser IB und Warburg Research ihre "Buy"-Einstufungen bestätigt mit Zielen bei 36 bzw. 26 EUR. Berenberg zieht heute nach und hebt das Kursziel für den SDAX-Titel von 29 auf 32 EUR an. Das gemeldete Rekordquartal habe höhere Jahresziele zur Folge, so Analyst Tore Fangmann. Er hat nun auch die Profitabilitätsschätzungen für die kommenden Jahre angehoben. Metzler sieht den Wert erst bei 29 EUR als fair bepreist an. Zuvor waren es 25 EUR.

Auf dem Papier ist die Aktie auch nach dem guten Lauf mit einstelligen KGVs von 8 und 9 ansprechend bewertet. Der Konsens für 2024 dürfte zudem steigen, könnte im angeführten Wert in der Tabelle noch nicht vollständig aktualisiert sein. Auch zahlt Wacker Neuson mit gut 1 EUR je Aktie eine ansprechende Dividende.

Für Ausbruchstrader interessant

Aus charttechnischer Sicht ist der Wert ebenfalls einen Blick wert. Er könnte heute die Widerstandszone um 23,30 EUR per Schlusskurs hinter sich lassen. Vor einigen Tagen war er noch daran gescheitert. Gelingt der Befreiungsschlag, wären die nächsten Ziele bei 25,58 und 27,26 EUR anzusetzen. Absicherungen könnten je nach Risikoneigung unter 20,85 EUR oder aggressiver unter 22,50 EUR erfolgen.

Fazit: Das Momentum bei Wacker Neuson spricht fundamental wie auch charttechnisch für die Aktie. Erweisen sich auch die Schätzungen für 2024 als zu konservativ, hat der Wert noch viel Luft.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 2,25 2,58 2,54 Ergebnis je Aktie in EUR 2,05 2,99 2,64 Gewinnwachstum 45,85% -11,71% KGV 12 8 9 KUV 0,7 0,6 0,6 PEG 0,2 neg. Dividende je Aktie in EUR 1,00 1,05 1,05 Dividendenrendite 4,23% 4,44% 4,44% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Wacker Neuson-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)