Morgan Stanley | Lockheed Martin | Daumen runter bei Wacker Chemie

Die Earnings-Saison in den USA läuft bislang gut an. Entsprechend positiv reagieren die Indizes momentan. Es fehlt das Störfeuer der Fed-Redner, die sich vor der kommenden Zinssitzung in der Quiet Period befinden. Gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Rally. Derweil kann die Aktie von Microsoft nach einer deutlichen Preiserhöhung für die KI Produktpalette stark zulegen, Lockheed Martin übertrifft zum vierten Mal in Folge die Schätzungen der Analysten und bei Wacker Chemie wurden - wenig überraschend - die Prognosen gesenkt.

