Heute Abend um 22:05 MEZ hat Tesla im nachbörslichen US-Handel seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahle Q2/23 Tesla im Überblick

Kennzahl Gemeldet Erwartet Vorjahr Umsatz 24,93 Mrd. USD 24,73 Mrd. USD 16,93 Mrd. USD Gewinn je Aktie 0,91 USD 0,82 USD 0,76 USD EBIT-Marge 9,6 Prozent - 14,6 Prozent

Die EBIT-Marge sagt aus, wieviel vom Umsatz als Gewinn vor Steuern und Zinsen im Unternehmen verbleibt. Sie gilt als die Kennziffer, die die Proftabilität ausrückt.

In Q2/23 hat Tesla 466.140 Fahrzeuge ausgeliefert und 479.700 produziert. Das ist die kleinste Spanne zwischen Produktion und Auslieferung. Die Befürchtung: Die hohe Zahl an Auslieferungen wurde mit Rabatten erreicht.

Tesla muss mehr als nur ein Autohersteller sein

In der anstehenden Analystenkonferenz wird erwartet, dass Tesla-Chef Musk sich zu den den gewährten Rabatten äußert, zum Cybertruck und zu den Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens. In diesen Bereichen hinkt Tesla seinen selbst gesteckten Zielen weit hinterher: Das autonome Fahren sollte bereits 2017 serienreif sein und der Cybertruck 2019.

Um die Rallye aufrechtzuerhalten, muss Tesla unserer Meinung nach beweisen, dass es mehr als nur ein Autohersteller ist.

Tesla: Teil der glorreichen Sieben

Tesla gehört zu den glorreichen Sieben (zusammen mit Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon und Meta), die derzeit den Markt bestimmen. Diese 7 Werte kommen derzeit im S&P 500 auf eine Gewichtung von 27 Prozent und treiben den Index immer weiter nach oben.

YTD liegt der S&P 50 mit über 18,6 Prozent im Plus. Welchen Anteil die Tech-Werte an dieser Performance ausmachen, macht ein Blick auf den S&P 500 Equal Weighted deutlich, bei dem alle 500 Werte mit 0,2 Prozent gewichtet sind – er liegt seit Jahresbeginn nur mit 8,8 Prozent im Plus.

Die Tesla-Aktie hat in diesem Jahr bereits um mehr als 126 Prozent zugelegt und kostet derzeit 292,37 USD. Von ihrem Rekordhoch von 414,49 USD aus dem November 2021 ist die Aktie aber immer noch weit entfernt.

Knapp eine halbe Stunde nach Bekanntgabe der Zahlen liegt die Aktie mit fast 0,5 Prozent im Plus bei 292,68 USD.