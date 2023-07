Continental: Bullen sehen Kurspotenzial

Im Januar 2018 markierte Continental noch bei 228,90 Euro ein stolzes Verlaufshoch, die zuvor jahrelang anhaltende Rallye wurde von einem Kurseinbruch zunächst auf 105,20 später auf 45,76 und im September vergangenen Jahres auf 44,32 Euro merklich ausgebremst. In diesem Bereich fand Conti allerdings ausreichend Halt vor und konnte in den Bereich von 76,40 Euro zulegen. Zeitgleich bildet diese Kursmarke die Nackenlinie einer seit Anfang 2022 im Aufbau befindlichen inversen SKS-Formation, die es für mittelfristige Long-Signale zwingend gilt zu überwinden. Der mittelfristige Abwärtstrend konnte bereits im Juni geknackt werden.

Mittelfristige Long-Signale erwartet

Die zahlreichen Long-Formationen in der Continental-Aktie könnten oberhalb von 76,40 Euro auf Wochenschlusskursbasis das gewünschte mittelfristige Aufwärtspotenzial in dem Wertpapier freisetzen, zunächst in den Bereich des EMA 200 (fallend) bei 86,04 Euro, später dann an 89,80 und damit eine erste mittelfristig relevante Widerstandszone der letzten Jahre. Ein Verbleib im Bereich der rechten Schulter und der Unterstützung von 61,02 Euro bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter dürfte die inverse SKS-Formation stärker unter Druck geraten.