Devisen: Euro stabil über 1,11 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1120 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1123 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage wird mit Spannung erwartet, da sie in den vergangenen Monaten zunehmend eine spürbare konjunkturelle Abkühlung in der Eurozone angezeigt hat. Auch die EZB, die in dieser Woche über ihre Geldpolitik entscheidet, dürfte die Zahlen genau betrachten./bgf/mis