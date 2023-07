EUR/USD Wochenausblick: Eine richtungsweisende Handelswoche

Rückblick:

Die Einschätzung vom vergangenen Montag ("Das Währungspaar ist kurzfristig überkauft und hat zunächst Konsolidierungsbedarf.") erwies sich als richtig, EUR/USD setzte in der zweiten Wochenhälfte wieder deutlich unter die 1,12er Marke zurück. Die heute Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone waren allesamt deutlich schwächer und schickten EUR/USD zeitweise zurück unter die Marke von 1,10 USD.

Was steht in der aktuellen Handelswoche an?

Ausblick:

Gleich zwei wichtige Zinsentscheide stehen im Wochenverlauf auf dem Kalender, am Mittwoch macht die US-Notenbank den Anfang und am Donnerstag zieht die EZB nach. Es wird erwartet, dass sowohl Federal Reserve als auch EZB den Leitzins erneut um 25 Basispunkte anheben, alles andere wäre eine große Überraschung. Die jeweils anschließenden Pressekonferenzen werden somit entscheidend sein für das Währungspaar. Welchen Ausblick geben Jerome Powell und Christine Lagarde? Am Freitag stehen dann noch wichtige Inflationsdaten aus Deutschland und den USA auf dem Kalender. Uns könnte somit eine richtungsweisende Woche bevorstehen.

Charttechnischer Ausblick:

Oberhalb von 1,1010/20 USD ist der aktuelle Rücksetzer lediglich als Korrektur nach dem vorherigen Aufwärtsimpuls einzustufen. Entsprechend bleiben aktuell die Käufer (noch) leicht im Vorteil. Das ändert sich allerdings schlagartig unterhalb von 1,10 USD - in dem Falle bekämen die Bären wieder Rückenwind was eine größere Verkaufswelle zurück Richtung 1,07 USD und tiefer anbelangt.

Montag: Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ

Dienstag: 16 Uhr US Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 20 Uhr US-Zinsentscheid

Donnerstag: 14:15 Zinsentscheid EZB 14:45 EZB-PK

Freitag: Ganztags: Inflationsdaten Deutschland, 14:30 PCE Preisindex USA