EUR/USD Wochenausblick: Konsolidierung am Jahreshoch

Rückblick:

EUR/USD brachte in der abgelaufenen Handelswoche das präferierte bullische Szenario und stieg zurück über die Marke von 1,12 USD - das war der höchste Stand seit Februar 2022. Was hat die kommende Handelswoche zu bieten?

Ausblick:

Nach dem Arbeitsmarktbericht in der vorvergangenen und den Inflationsdaten in der abgelaufenen Handelswoche dürfte es in den kommenden Handelstagen zunächst wieder etwas ruhiger werden - bis auf die US-Einzelhandelsdaten am Dienstagnachmittag stehen kaum nennenswerte Datenpunkte auf dem Kalender in den kommenden Handelstagen.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Ausbruch auf neue Jahreshochs blieben größere Korrekturen bislang aus. Das Währungspaar ist kurzfristig überkauft und hat zunächst Konsolidierungsbedarf. Für Shortpositionen besteht allerdings kein Anlass, dafür war das Aufwärtsmomentum in den vergangenen Tagen zu hoch. Entsprechend ist die Seitenlinie aktuell eine vernünftige Option bis sich neue Chancen ergeben.

Montag: 14:30 Empire State Manufacturing Index US

Dienstag: 14:30 US Einzelhandelsdaten

Mittwoch: nur Daten aus der 2. Reihe

Donnerstag: 14:30 Uhr US-Erstanträge auf AL-Hilfe

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe