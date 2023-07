Growth-Aktie mit gigantischem (und einfachem!) Potenzial: Die Pinterest-Aktie!

Bei der Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) ist in den vergangenen Jahren jede Menge los gewesen. Ohne Zweifel: Nicht alles war positiv. Zuletzt sind es sinkende Werbebudgets gewesen, die der Growth-Story und vielen anderen Advertisern ein wenig das Wasser abgruben. Zudem ist die Aktie in Zeiten der Corona-Growth-Blase sehr teuer bewertet gewesen, was zu einem tieferen Fall führte.

Auch das zuletzt ausgewiesene Umsatzwachstum ist mit 5 % und Nettoumsätzen von etwas mehr als 600 Mio. US-Dollar vergleichsweise schwach ausgefallen. Pinterest ist mit einem Nettoverlust von mehr als 200 Mio. US-Dollar tief in den roten Zahlen gewesen.

Für langfristig-orientierte Investoren glaube ich dennoch: Das Potenzial der Pinterest-Aktie ist (noch immer oder weiterhin) sehr, sehr groß. Sehen wir auf die einfachen Katalysatoren, die entscheidend sind. Und die wir als Investoren einfach verfolgen können.

Pinterest-Aktie: Potenzial an vielen Stellen

Wie bei jedem sozialen Netzwerk sind auch bei der Pinterest-Aktie die Nutzerzahlen ein entscheidender Faktor. Doch ist auch hier noch Aufholpotenzial vorhanden. Per Ende des ersten Quartals lag die Anzahl der monatlich aktiven User bei 463 Mio. 7 % Wachstum mögen nicht die Welt sein. Aber vergleichen wir das mit Meta Platforms und den Nutzern, die in die Milliarden gehen, so sehen wir: Potenzial ist gewiss noch vorhanden.

Allerdings ist das nicht alles. Das Management der Pinterest-Aktie kann die bestehenden Nutzer auch noch bedeutend besser monetarisieren. Die US-Nutzer sind mit 5,11 US-Dollar ein guter Indikator dafür, was langfristig-orientiert möglich sein könnte. Konzernübergreifend steuert derzeit jeder User lediglich 1,32 US-Dollar bei, was zeigt: Im internationalen Raum gibt es Raum zur Verbesserung. Übrigens: Auch Peers wie Meta Platforms sind deutlich effizienter, was die Monetarisierung angeht.

Schnell finden wir auch entsprechende Ansatzpunkte, wenn wir uns einzelne Nutzer-Segmente ansehen. Das Management der Pinterest-Aktie kann im sogenannten User-Kreis Rest-der-Welt (außerhalb der USA und Europa) mit lediglich 0,10 US-Dollar auf einen vergleichsweise schwachen Wert blicken. Einen solchen Wert haben wir vor einigen Jahren noch in etwa auch bei den europäischen Usern gesehen. Mittlerweile ist der Wert in Europa mit 0,74 US-Dollar bedeutend höher. Gerade die „jüngeren“ Nutzerkreise bieten daher auch noch Aufholmöglichkeiten.

Aber setzen wir das Ganze in den größeren Kontext: Wenn es das Management hinter der Pinterest-Aktie schafft, durchschnittlich je Nutzer und Quartal lediglich einen US-Dollar mehr zu verdienen (was mit Sicherheit ein Ziel für einige Jahre ist), so würde das ein weiteres Umsatzpotenzial von 1,85 Mrd. US-Dollar bedeuten. Das wäre wirklich eine Wucht… aber definitiv nicht unmöglich.

Mehr Profitabilität…

Alleine im Kerngeschäft der Pinterest-Aktie ist daher mehr möglich. Oder, um das Fazit des letzten Absatzes noch einmal hervorzuheben: Jede Menge mehr Umsatz. Das könnte auch dazu führen, dass das Unternehmen deutlich besser skaliert. Profitabilität ist in der Vergangenheit in einzelnen Quartalen bereits möglich gewesen, das Plattform-Geschäft kann mittelfristig durchaus höhere Margen ermöglichen. Was wäre also, Nutzerwachstum und bessere Monetarisierung den Gesamtkonzern nachhaltig in die Gewinnspanne hievt? Vermutlich dürfte das ebenfalls zu einer Neubewertung beitragen, die Investoren betrachten diese Growth-Story zuletzt aufgrund schwächerer Nettoergebnisse wieder skeptischer.

Profitabilität wäre damit auch eine Möglichkeit, das weitere Kurspotenzial zu unterstreichen. Zumal das Management der Pinterest-Aktie zuletzt gezeigt hat, dass man freie Mittel für die Aktionäre verwenden möchte. Ein Aktienrückkaufprogramm von 500 Mio. US-Dollar könnte lediglich ein Vorgeschmack von Kapitalrückführungen sein, die langfristig-orientiert den Wert jeder einzelnen Aktie steigern könnten.

Pinterest-Aktie: E-Commerce? Ebenfalls möglich

Zu guter Letzt hat das Management der Pinterest-Aktie rund um den E-Commerce-affinen CEO Ready die Option, den Onlinehandel stärker zu integrieren. Keine Frage: Das ist komplizierter zu verfolgen, wir als Investoren müssen unternehmensorientiert schauen, inwieweit die Unternehmensführung solche Lösungen implementiert. Sowie auch, inwieweit sie vom Abonnenten-Kreis akzeptiert werden.

Aber der springende Punkt ist: Potenzial wäre durch höhere Volumina und mit dem E-Commerce auch noch vorhanden. Das wäre gewissermaßen noch der Bonus. Aber wir erkennen, dass es neben dem reinen Nutzerwachstum, der besseren Monetarisierung und einer größeren Skalierung auch diese Option gibt. Deshalb sehe ich in der Pinterest-Aktie langfristig-orientiert sehr viel Potenzial. Sowohl im bisherigen Kerngeschäft, aber eben auch durch neue Wachstumsmöglichkeiten.

Natürlich existieren auch Risiken bei der Pinterest-Aktie. Das Wachstum kann sich verlangsamen, die Plattform an Attraktivität verlieren. Oder meine Prognosen könnten zu ambitioniert sein. Unterm Strich glaube ich jedoch: Das Chance-Risiko-Verhältnis ist derzeit nicht unattraktiv.

Der Artikel Growth-Aktie mit gigantischem (und einfachem!) Potenzial: Die Pinterest-Aktie! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Pinterest.

Aktienwelt360 2023