Chartanalyse Dax 25.07.2023: Die Ruhe vor dem Sturm?

Widerstand: 16.230 16.430 Unterstützung: 16.100 16.000

Rückblick:

Der Index setzt auch am Dienstagvormittag den trendlosen Seitwärtshandel der vergangenen Handelstage weiter fort, weder Bullen noch Bären können beziehungsweise wollen aktuell größere Akzente setzen.

Ausblick:

Der Handel findet seit Tagen größtenteils innerhalb der Handelsspanne 16.100 bis 16.220 Punkte statt wie ein Blick auf den Stundenchart belegt. Im Vorfeld der Zinsentscheide von Federal Reserve am Mittwoch und EZB am Donnerstag möchte sich offenbar niemand mehr entscheidend aus dem Fenster lehnen. Dafür ist dann in der zweiten Wochenhälfte Bewegung quasi vorprogrammiert. Lediglich ein Stundenschluss außerhalb der Spanne 16.100 bis 16.220 macht eine größere Bewegung wahrscheinlich, bis dahin dürfte der mutlose Seitwärtshandel vorerst noch weiter gehen.

Quelle: Tradingview

