Half-Yearly Report on the Ikonisys Liquidity Contract at 30/06/2023

Ikonisys SA (ISIN Code: FR00140048X2 / Mnemonic: ALIKO)

For the liquidity contract signed by Ikonisys with Invest Securities, the following means were included in the liquidity account on 30/06/2023:

43,011 IKONISYS shares

14,540.09 ¬

NB: received ¬10,000 on 25/05/2023.

The following means were included in the account for half-year report on 31/12/2023 :

17,400 shares

49,134.44 ¬

in the 1st half of the year 2023, the liquidity contract negotiated:

BUY SELL Number of shares 35,928 10,317 Number of transactions 234 139 Amount 61,926.54 ¬ 17,332.17 ¬

Ikonisys SA is a cell-based diagnostics company based in Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) and Milan (Italy) specialized in the early and accurate detection of cancer. The company develops, produces and markets the proprietary Ikoniscope20® platform, a fully-automated solution designed to deliver accurate and reliable detection and analysis of rare and very rare cells. Ikonisys has received FDA clearance for several automated diagnostic applications, which are also marketed in Europe under CE certification. Through its breakthrough fluorescence microscopy platform, the company continues to develop a stream of new tests, including liquid biopsy tests based on Circulating Tumor Cells (CTC).

Buy / sell transactions aggregated for each trading day

Date Company B/S Quantity Unit price in ¬ Total amount in ¬ 02/01/2023 IKONISYS B 100 1,3300 133,00 03/01/2023 IKONISYS B 15 1,3200 19,80 04/01/2023 IKONISYS S 100 1,5000 150,00 10/01/2023 IKONISYS B 200 1,4425 288,50 10/01/2023 IKONISYS S 200 1,4775 295,50 11/01/2023 IKONISYS B 385 1,3564 522,21 11/01/2023 IKONISYS S 200 1,4250 285,00 12/01/2023 IKONISYS B 200 1,4250 285,00 12/01/2023 IKONISYS S 585 1,6144 944,42 17/01/2023 IKONISYS B 710 1,6507 1 172,00 17/01/2023 IKONISYS S 400 1,6800 672,00 18/01/2023 IKONISYS B 200 1,7550 351,00 18/01/2023 IKONISYS S 1 1,8000 1,80 20/01/2023 IKONISYS B 350 1,6921 592,24 20/01/2023 IKONISYS S 350 1,7486 612,01 23/01/2023 IKONISYS B 200 1,7000 340,00 24/01/2023 IKONISYS B 100 1,7000 170,00 24/01/2023 IKONISYS S 100 1,7500 175,00 30/01/2023 IKONISYS B 25 1,7000 42,50 31/01/2023 IKONISYS B 101 1,7847 180,25 31/01/2023 IKONISYS S 49 1,8000 88,20 01/02/2023 IKONISYS B 50 1,8000 90,00 03/02/2023 IKONISYS B 1 1,8000 1,80 03/02/2023 IKONISYS S 100 1,8800 188,00 06/02/2023 IKONISYS B 150 1,8597 278,96 06/02/2023 IKONISYS S 100 1,9400 194,00 07/02/2023 IKONISYS S 1 1,9000 1,90 08/02/2023 IKONISYS S 99 1,9000 188,10 09/02/2023 IKONISYS B 178 1,7161 305,47 09/02/2023 IKONISYS S 100 1,8600 186,00 10/02/2023 IKONISYS B 20 1,8400 36,80 14/02/2023 IKONISYS B 10 1,8225 18,23 14/02/2023 IKONISYS S 50 1,8550 92,75 15/02/2023 IKONISYS B 45 1,8250 82,13 16/02/2023 IKONISYS B 5 1,8250 9,13 16/02/2023 IKONISYS S 40 1,9000 76,00 20/02/2023 IKONISYS B 256 1,7783 455,24 20/02/2023 IKONISYS S 100 1,8050 180,50 21/02/2023 IKONISYS B 15 1,850 27,75 21/02/2023 IKONISYS S 1 1,850 1,85 22/02/2023 IKONISYS B 856 1,850 1 583,60 22/02/2023 IKONISYS S 82 1,875 153,75 23/02/2023 IKONISYS B 730 1,851 1 351,23 23/02/2023 IKONISYS S 181 1,875 339,38 24/02/2023 IKONISYS B 223 1,850 412,55 24/02/2023 IKONISYS S 1 1,850 1,85 27/02/2023 IKONISYS B 360 1,850 666,00 27/02/2023 IKONISYS S 1 1,860 1,86 28/02/2023 IKONISYS B 1 1,850 1,85 28/02/2023 IKONISYS S 1 1,850 1,85 01/03/2023 IKONISYS B 3 892 1,849 7 196,31 01/03/2023 IKONISYS S 1 1,850 1,85 02/03/2023 IKONISYS B 1 631 1,826 2 978,21 02/03/2023 IKONISYS S 9 1,854 16,69 03/03/2023 IKONISYS B 1 026 1,825 1 872,45 03/03/2023 IKONISYS S 31 1,855 57,51 06/03/2023 IKONISYS B 5 281 1,813 9 574,45 06/03/2023 IKONISYS S 128 1,835 234,88 07/03/2023 IKONISYS B 10 1,750 17,50 07/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 08/03/2023 IKONISYS B 2 1,750 3,50 08/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 09/03/2023 IKONISYS B 293 1,753 513,63 09/03/2023 IKONISYS S 1 1,755 1,76 10/03/2023 IKONISYS B 733 1,735 1 271,76 10/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 13/03/2023 IKONISYS B 1 1,725 1,73 13/03/2023 IKONISYS S 1 1,725 1,73 14/03/2023 IKONISYS B 1 1,725 1,73 14/03/2023 IKONISYS S 1 1,725 1,73 15/03/2023 IKONISYS B 1 1,725 1,73 15/03/2023 IKONISYS S 1 1,725 1,73 16/03/2023 IKONISYS B 1 001 1,725 1 726,73 16/03/2023 IKONISYS S 1 1,725 1,73 17/03/2023 IKONISYS B 1 1,725 1,73 17/03/2023 IKONISYS S 1 1,725 1,73 20/03/2023 IKONISYS S 20 1,750 35,00 21/03/2023 IKONISYS B 1 1,750 1,75 21/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 22/03/2023 IKONISYS B 1 1,750 1,75 22/03/2023 IKONISYS S 2 1,750 3,50 23/03/2023 IKONISYS B 1 1,750 1,75 23/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 24/03/2023 IKONISYS B 201 1,750 351,75 24/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 27/03/2023 IKONISYS B 1 1,750 1,75 27/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 28/03/2023 IKONISYS B 1 1,750 1,75 28/03/2023 IKONISYS S 1 1,750 1,75 29/03/2023 IKONISYS B 205 1,725 353,63 29/03/2023 IKONISYS S 50 1,750 87,50 30/03/2023 IKONISYS B 21 1,725 36,23 30/03/2023 IKONISYS S 1 1,725 1,73 31/03/2023 IKONISYS B 300 1,725 517,50 03/04/2023 IKONISYS S 1 1,730 1,73 04/04/2023 IKONISYS B 1 1,740 1,74 04/04/2023 IKONISYS S 1 1,740 1,74 05/04/2023 IKONISYS S 1 1,730 1,73 11/04/2023 IKONISYS S 335 1,750 586,25 12/04/2023 IKONISYS B 418 1,720 718,96 12/04/2023 IKONISYS S 20 1,750 35,00 13/04/2023 IKONISYS B 1 332 1,722 2 293,70 13/04/2023 IKONISYS S 110 1,750 192,50 14/04/2023 IKONISYS B 500 1,720 860,00 18/04/2023 IKONISYS B 1 1,720 1,72 18/04/2023 IKONISYS S 1 1,720 1,72 19/04/2023 IKONISYS B 128 1,710 218,88 20/04/2023 IKONISYS B 1 1,710 1,71 21/04/2023 IKONISYS B 101 1,710 172,71 21/04/2023 IKONISYS S 1 1,710 1,71 24/04/2023 IKONISYS B 386 1,704 657,74 24/04/2023 IKONISYS S 1 1,710 1,71 25/04/2023 IKONISYS B 2 1,690 3,38 25/04/2023 IKONISYS S 1 1,690 1,69 26/04/2023 IKONISYS B 2 1,690 3,38 26/04/2023 IKONISYS S 1 1,690 1,69 27/04/2023 IKONISYS B 1 1,690 1,69 27/04/2023 IKONISYS S 1 1,690 1,69 28/04/2023 IKONISYS B 80 1,690 135,20 28/04/2023 IKONISYS S 10 1,709 17,09 02/05/2023 IKONISYS B 13 1,691 21,98 03/05/2023 IKONISYS B 1 1,690 1,69 03/05/2023 IKONISYS S 1 1,690 1,69 04/05/2023 IKONISYS B 1 470 1,686 2 478,42 05/05/2023 IKONISYS B 1 1,660 1,66 05/05/2023 IKONISYS S 1 1,660 1,66 08/05/2023 IKONISYS B 134 1,660 222,44 08/05/2023 IKONISYS S 1 1,660 1,66 09/05/2023 IKONISYS B 1 1,660 1,66 09/05/2023 IKONISYS S 1 1,660 1,66 10/05/2023 IKONISYS B 4 1,668 6,67 11/05/2023 IKONISYS B 21 1,660 34,86 11/05/2023 IKONISYS S 1 1,660 1,66 12/05/2023 IKONISYS B 1 1,670 1,67 12/05/2023 IKONISYS S 1 1,670 1,67 15/05/2023 IKONISYS B 901 1,660 1 495,66 15/05/2023 IKONISYS S 1 1,670 1,67 16/05/2023 IKONISYS B 1 1,670 1,67 16/05/2023 IKONISYS S 1 1,670 1,67 17/05/2023 IKONISYS B 10 1,660 16,60 17/05/2023 IKONISYS S 1 1,660 1,66 18/05/2023 IKONISYS B 1 1,670 1,67 18/05/2023 IKONISYS S 1 1,670 1,67 19/05/2023 IKONISYS B 2 884 1,624 4 683,62 19/05/2023 IKONISYS S 1 1,690 1,69 22/05/2023 IKONISYS B 396 1,650 653,40 23/05/2023 IKONISYS B 186 1,650 306,90 23/05/2023 IKONISYS S 1 1,650 1,65 24/05/2023 IKONISYS B 501 1,630 816,63 25/05/2023 IKONISYS B 451 1,600 721,60 26/05/2023 IKONISYS B 1 1,600 1,60 26/05/2023 IKONISYS S 1 1,600 1,60 29/05/2023 IKONISYS B 28 1,600 44,80 29/05/2023 IKONISYS S 1 1,600 1,60 30/05/2023 IKONISYS B 16 1,600 25,60 30/05/2023 IKONISYS S 1 1,600 1,60 31/05/2023 IKONISYS B 1 1,600 1,60 31/05/2023 IKONISYS S 1 1,600 1,60 01/06/2023 IKONISYS S 910 1,639 1 491,49 02/06/2023 IKONISYS B 1 1,640 1,64 02/06/2023 IKONISYS S 1 1,640 1,64 05/06/2023 IKONISYS S 10 1,650 16,50 06/06/2023 IKONISYS B 1 1,650 1,65 06/06/2023 IKONISYS S 1 1,650 1,65 07/06/2023 IKONISYS B 3 1,643 4,93 07/06/2023 IKONISYS S 71 1,650 117,15 08/06/2023 IKONISYS B 11 1,640 18,04 08/06/2023 IKONISYS S 1 1,640 1,64 09/06/2023 IKONISYS B 480 1,640 787,20 09/06/2023 IKONISYS S 71 1,667 118,36 12/06/2023 IKONISYS B 1 1,670 1,67 12/06/2023 IKONISYS S 1 1,670 1,67 13/06/2023 IKONISYS B 1 1,670 1,67 13/06/2023 IKONISYS S 1 1,670 1,67 14/06/2023 IKONISYS B 51 1,660 84,66 14/06/2023 IKONISYS S 201 1,670 335,67 15/06/2023 IKONISYS B 1 1,660 1,66 15/06/2023 IKONISYS S 3 238 1,670 5 407,46 16/06/2023 IKONISYS B 120 1,660 199,20 16/06/2023 IKONISYS S 169 1,690 285,61 19/06/2023 IKONISYS B 1 1,660 1,66 19/06/2023 IKONISYS S 26 1,670 43,42 20/06/2023 IKONISYS B 4 126 1,612 6 651,11 20/06/2023 IKONISYS S 800 1,690 1 352,00 21/06/2023 IKONISYS B 202 1,600 323,20 21/06/2023 IKONISYS S 1 1,600 1,60 22/06/2023 IKONISYS S 557 1,632 909,02 23/06/2023 IKONISYS B 15 1,630 24,45 23/06/2023 IKONISYS S 26 1,650 42,90 26/06/2023 IKONISYS B 821 1,610 1 321,81 26/06/2023 IKONISYS S 599 1,632 977,57 27/06/2023 IKONISYS B 1 1,640 1,64 27/06/2023 IKONISYS S 1 1,640 1,64 28/06/2023 IKONISYS B 1 1,640 1,64 28/06/2023 IKONISYS S 1 1,640 1,64 29/06/2023 IKONISYS B 1 1,640 1,64 29/06/2023 IKONISYS S 1 1,640 1,64 30/06/2023 IKONISYS B 22 1,620 35,64 30/06/2023 IKONISYS S 31 1,649 51,12

