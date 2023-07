Nach der Vortagesrallye wird der Dax am Freitag stabil erwartet. Am Vortag war dem deutschen Leitindex erstmals seit Mitte Juni der Sprung über 16.400 Punkte gelungen, womit er nur ganz knapp unter seinem Rekordhoch blieb. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone sowie starke Wirtschaftsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft hatten die Börsen in ganz Europa befeuert.

Der X-Dax deutet eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start als Indikator für den Dax einen prozentual unveränderten Start bei 16.351 Punkte an. Am Vortag ging er mit 16.406 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Plus von gut einem Prozent ab. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,2 Prozent tiefer erwartet.

Zinserhöhungen der Fed und der EZB

Im Kampf gegen die hohe Inflation hatten Fed und EZB ihre Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Die EZB schließt nach der neunten Zinserhöhung in Folge erstmals eine Pause nicht aus. Zwar ließen beide Zentralbanken die Tür für weitere Anhebungen offen, doch an den Märkten gehen Experten zunehmend davon aus, dass der Zinsgipfel in den USA und dem Euroraum erreicht sein dürfte.

Zur Fed etwa konstatierte Volkswirt Ian Shepherdson von Pantheon Macroeconomics, dass die Notwendigkeit für weitere Zinsschritte "nicht mehr sehr wahrscheinlich" sei. Ulrich Kater, Volkswirt der DekaBank, sieht dies ähnlich für die EZB: Mit der Zinserhöhung am Donnerstag habe diese ihren Job erstmal erledigt.

Ab jetzt schließt sich das Fenster für weitere Leitzinserhöhungen, denn die Inflation wird im Herbst deutlich sinken.

Einzelwerte im Überblick

Ruhiger zugehen dürfte es außerdem unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt, denn kurz vor dem Wochenende stehen nur sehr wenige Quartalsberichte auf der Agenda. Im Dax stehen die Zahlen von Eon und dem Ludwigshafener Chemieriesen BASF im Blick.

Der Versorger Eon erhöhte am Vorabend nach einer Entspannung auf dem Energiemarkt seine Gewinnprognosen für das laufende Jahr. Die neue Prognose für das operative Ergebnis liege deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb hierzu etwa Jefferies-Analyst Ahmed Farman. BASF bestätigte am Morgen seine erst kürzlich gesenkten Ziele und meldete einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für Eon im Vergleich zum Xetra-Schluss nach oben. Der Kurs der BASF-Aktie, der sich in den vergangenen Wochen merklich erholt hat, gab indes leicht nach.

Die Aktie der Deutschen Telekom dürfte wegen Zahlen von T-Mobile US im Blick stehen. Nach einem überraschend guten Quartal legte die US-Tochter der Telekom noch eine Schippe drauf. Neben einer höheren Zahl an Neukunden schaut Unternehmenschef Mike Sievert auch beim operativen Ergebnis etwas optimistischer in die Zukunft. Die Umsätze allerdings enttäuschten und so ging es nicht nur für T-Mobile US im nachbörslichen US-Handel abwärts. Auch die T-Aktie gab nun vorbörslich nach.

Um mehr als zehn Prozent abwärts ging es vorbörslich für das Papier von Evotec, denn der Wirkstoffforscher rechnet infolge des jüngst erlittenen Hackerangriffs mit einer deutlich schlechteren Entwicklung seiner Geschäfte. Sowohl für den Umsatz als auch für den operativen Gewinn kappte der Konzern seine Prognosen. Dennoch wurde auch Hoffnung verbreitet nach einem "starken Start mit exzellenten" Ergebnissen im ersten Quartal.

Kursverluste an der Wall Street

Am New Yorker Aktienmarkt ist am Donnerstag die Euphorie im frühen Handel anschließend verpufft. Am Ende des Tages standen die wichtigsten Indizes im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,67 Prozent auf 35.282,72 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,64 Prozent auf 4.537,41 Zähler nach. Die Berichtssaison und eine Reihe von starken US-Konjunkturdaten setzten die Akzente. Obwohl sich die Notenbank Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält, mehren sich die Stimmen, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein könnte.

Uneinheitliche Entwicklung an Asiens Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Inflationsdaten sorgten in Japan für kräftige Kursverluste. Zudem will Japans Zentralbank ihre Billiggeld-Politik künftig flexibler handhaben. Der Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 1,9 Prozent. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann hingegen 1,8 Prozent und auch der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu.

Renten

Bund-Future 132,49 -0,04%

Devisen: Euro bleibt nach EZB-Zinssignalen unter Druck

Der Euro steht am Freitag zum Handelsstart nach den Zinssignalen der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter unter Druck. Im frühen Handel fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,0960 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Anfang Juli. Am Donnerstagmittag - also vor der EZB-Zinsentscheidung und Pressekonferenz der Währungshüter hatte der Euro zeitweise noch 1,1150 Dollar gekostet, sackte aber bereits am Nachmittag ab.

Die EZB hatte den Leitzins im Kampf gegen die Inflation um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Die mittlerweile neunte Zinserhöhung in Folge war am Markt erwartet worden. Weniger klar bleibt hingegen der weitere geldpolitische Kurs der EZB. Aus der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung und den anschließenden Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde konnten Anleger keine klaren Hinweise für die nächste Zinsentscheidung im September entnehmen.

Lagarde machte deutlich, dass künftige Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien. Nach den kräftigen Zinserhöhungen der EZB im Verlauf eines Jahres hat sich die Inflation mittlerweile zwar spürbar abgeschwächt, die Inflationsrate liegt aber immer noch über dem von der EZB anvisierten Ziel von mittelfristig zwei Prozent.

Neben der Spekulation auf ein Ende der Zinserhöhungen wurde der Euro im europäischen Nachmittagshandel zudem durch starke US-Konjunkturdaten unter Druck gesetzt. Wöchentliche Kennzahlen vom Arbeitsmarkt waren überraschend robust und Daten zum US-Auftragseingang unerwartet stark ausgefallen. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wuchs außerdem im Frühjahr stärker als erwartet.

Am Freitag stehen eine Reihe wichtiger Daten für den Devisenmarkt an - unter anderem Verbraucherpreise aus Deutschland (14.00 Uhr) und Frankreich (8.45) sowie Daten zum französischen Wirtschaftswachstum (7.30).

Euro/USD 1,0970 -0,07

USD/Yen 138,5805 -0,67

Euro/Yen 152,0265 -0,69

Ölpreise geben nach starkem Vortag etwas nach

Die Ölpreise haben am Freitag zum Handelsstart einen Teil ihrer deutlichen Gewinne vom Vortag abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel im frühen Handel um 48 Cent auf 83,76 Dollar, nachdem er am Vortag das höchste Niveau seit April erreicht hatte.

Im Vergleich zum Freitag vergangener Woche kostet Brent-Öl fast drei Dollar mehr. Mit dem derzeitigen Niveau befindet sich der Brent-Preis am oberen Ende der Handelsspanne zwischen etwas mehr als 70 Dollar und rund 88 Dollar, innerhalb der er sich seit Dezember vergangenen Jahres bewegt. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel am Freitag im frühen Handel um 29 Cent auf 79,80 Dollar, nachdem ein Barrel am Vortag erstmals seit April mehr als 80 Dollar gekostet hatte.

Brent 83,72 -0,52 USD

WTI 79,68 -0,41 USD

