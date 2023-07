2. Börsenhalbjahr - was gehört jetzt ins Depot? | Börse Stuttgart | Aktien | Zertifikate

US-Aktien sind derzeit teurer wie europäische Aktien? Aber was bedeutet eigentlich teurer - wie lassen sie Aktien bewerten und vergleichen? Und was gehört fürs 2. Börsenhalbjahr ins Depot? Einschätzungen von Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der zudem verrät, welche Marktmeinung die Privatanleger derzeit handeln.



Timestamps:

00:00 ► Intro

00:39 ► Teure oder günstige Aktie? - So findet man's heraus

01:33 ► Warum Aktien aus Europa so viel günstiger sind

02:28 ► Skeptisch trotz Rekordhoch? - Das erwarten die Analysten

04:00 ► Jetzt europäische oder amerikanische Werte kaufen?

05:19 ► Spannende Märkte oder Sommerloch?

07:02 ► Das sind die "Most actives"

08:16 ► Schlussworte und Outro



