EQS-Adhoc: Novem Group S.A.: Neuer CEO ernannt

Novem Group S.A.: Neuer CEO ernannt Luxemburg, 1. August 2023 – Der Aufsichtsrat der Novem Group S.A. hat in einer außerordentlichen Sitzung dem Antrag von Günter Brenner zugestimmt, sein Amt als CEO und Vorstandsvorsitzender Ende September 2023 niederzulegen. Im Rahmen der Nachfolgeplanung wurde Markus Wittmann zum neuen CEO ernannt, dessen Vertrag bis zum 31. März 2026 laufen wird. Markus Wittmann hatte bereits mehrere Führungspositionen bei Novem inne. Unter anderem war er im Werk Vorbach für den Bereich Qualität zuständig, bevor er die Verantwortung für das globale Qualitätsmanagement übernahm. Von 2015 bis 2019 war Markus Wittmann Vice President Operations. Seitdem war er bei Novem zuständig für die Bereiche Technologie, Forschung & Entwicklung sowie Design. Markus Wittmann besitzt einen Abschluss in Chemietechnik der Fachschule Düsseldorf. Im Namen des Vorstands und der Belegschaft bedankt sich der Aufsichtsrat bei Günter Brenner für seine herausragende Leistung in über zehn Jahren als CEO von Novem und wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft. Günter Brenner wird bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres im Unternehmen bleiben. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Vertrag von Dr. Johannes Burtscher als CFO und Mitglied des Vorstands vorzeitig bis Ende März 2025 zu verlängern. Dr. Burtscher ist bereits seit über elf Jahren CFO der Gruppe und wird gemeinsam mit Markus Wittmann die Entwicklung von Novem weiter vorantreiben. Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



